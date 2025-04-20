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Андрій Мельник закликав Німеччину профінансувати ЗСУ, щоб Україна могла воювати до 2029 року

12:42, 20 квітня 2025
Україна зможе воювати до 2029 року, якщо Німеччина фінансуватиме ЗСУ, — представник України при ООН Андрій Мельник.
Андрій Мельник закликав Німеччину профінансувати ЗСУ, щоб Україна могла воювати до 2029 року
Джерело фото: rbc.ua
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Україна зможе продовжувати війну до 2029 року. Про це заявив постійний представник України при ООН, колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник в колонці для Die Welt.

За його словами, це буде можливо, якщо Німеччина та інші країни Європи візьмуть на себе фінансування військових видатків.

Андрій Мельник вважає, що Європа має профінансувати ЗСУ до 2029 року, аби Україна могла опиратися ворогу.

Також він закликав майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца передати українській армії 30% військової авіаційної та сухопутної техніки, що перебуває на озброєнні Бундесверу. За даними Мельника, це буде 45 винищувачів Eurofighter і 30 Tornado, 25 вертольотів NHI NH90 і 15 Eurocopter Tiger.

Принцип передання третини техніки дипломат пропонує поширити і на інші види зброї Бундесверу. Так, Мельник закликав направити для Збройних сил України (ЗСУ) сто німецьких танків Leopard-2, 115 бойових машин піхоти Puma, 130 БМП Marder, 130 броньованих машин GTK Boxer, 300 бронетранспортерів Fuchs, 20 РСЗВ MARS-II.

Німеччина отримає нового канцлера та новий уряд орієнтовно 6 травня. Мельник закликав Мерца «оголосити негайну поставку 150 крилатих ракет Taurus» того самого дня у Бундестазі та «негайно виконати це рішення».

Кірм того, дипломат запропонував Мерцу ще кілька кроків для допомоги Києву: законодавчо закріпити виділення 0,5 відсотка ВВП Німеччини на потреби ЗСУ, тобто 86 мільярдів євро до 2029 року; ухвалити таке саме рішення на рівні ЄС і «великої сімки» (допомога у 550 мільярдів євро за чотири роки); конфіскувати заморожені активи РФ на 200 мільярдів євро; забезпечити Києву гарантії безпеки та гарантувати вступ до НАТО і ЄС.

Нагадаємо, що колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник у травні 2022 року порівняв канцлера Німеччини Олафа Шольца зі «ображеною ліверною ковбасою».

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Німеччина Україна війна

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