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Україна готує нові операції з повернення полонених громадян, — ГУР

12:24, 20 квітня 2025
Обмін полоненими перед Великоднем - один із найбільших за період повномасштабного вторгнення.
Україна готує нові операції з повернення полонених громадян, — ГУР
Фото: rbc.ua
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Після великого обміну полоненими 19 квітня Україна вже готує наступні операції з повернення громадян. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону. 

Він нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення вже понад 5 тисяч українців в рамках обмінів і понад 500 громадян поза обмінами повернулись додому. Зокрема, 63 обміни — це окремі операції.

«Можу сказати, що вже готуються наступні операції з повернення наших людей», - підкреслив Юсов.

Він додав, що обмін перед Великоднем - один із найбільших за період повномасштабного вторгнення.

Обмін готувався довго, а терміни кілька разів посувалися. Великдень став додатковим фактором, щоб цей обмін відбувся і до України повернулися 276 захисників і одна захисниця.

За словами представника ГУР, процес перемовин складний, утім він не зупиняється ані на день.

«Переговорна група працює, і ми бачимо результати. Це непроста робота, більшість речей залишається поза кадрами. Але хочу подякувати всім причетним. Окремо - ОАЕ, які допомагають і виконують посередницьку функцію. Також - родинам захисників, які не просто чекали, а боролись. Дякуємо за розуміння і терпіння всім тим, хто зміг, коли треба промовити й втримати якусь інформацію або втриматись від емоцій, а коли треба — навпаки посилити позицію України для повернення наших», - сказав Юсов.

Також він зазначив, що серед захисників, які повернулися, є важкохворі й важкопоранені, вони отримують медичну допомогу та надалі проходитимуть реабілітацію.

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