Украина готовит новые операции по возвращению пленных граждан, — ГУР

Обмен пленными перед Пасхой – один из самых больших за период полномасштабного вторжения.

Фото: rbc.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После масштабного обмена пленными 19 апреля власти уже готовят следующие операции по возвращению украинцев. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения домой вернулись уже более 5 тысяч украинцев в рамках обменов и более 500 — вне их. Всего проведено 63 обмена, каждый из которых является отдельной операцией.

«Могу сказать, что уже готовятся следующие операции по возвращению наших людей», — подчеркнул Юсов.

Он отметил, что обмен, состоявшийся накануне Пасхи, стал одним из крупнейших за весь период вторжения. Подготовка длилась долго, сроки неоднократно переносились. Праздник Пасхи стал дополнительным фактором, благодаря которому обмен все же состоялся — домой вернулись 276 защитников и одна защитница.

По словам представителя ГУР, переговорный процесс остается сложным, но он продолжается ежедневно.

«Переговорная группа работает, и мы видим результаты. Это нелегкая работа, большая часть которой остается за кадром. Хочу поблагодарить всех, кто причастен. Отдельно — ОАЭ, которые помогают и выполняют посредническую функцию. Также — семьи защитников, которые не просто ждали, а боролись. Спасибо за понимание и терпение всем, кто сумел вовремя промолчать, сдержать эмоции или, наоборот, усилить позицию Украины ради возвращения наших людей», — сказал Юсов.

Он также добавил, что среди освобожденных есть тяжелораненые и тяжело больные бойцы. Все они получают необходимую медицинскую помощь и будут проходить дальнейшую реабилитацию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.