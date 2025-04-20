Практика судов
  1. В Украине

Украина готовит новые операции по возвращению пленных граждан, — ГУР

12:24, 20 апреля 2025
Обмен пленными перед Пасхой – один из самых больших за период полномасштабного вторжения.
Украина готовит новые операции по возвращению пленных граждан, — ГУР
Фото: rbc.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После масштабного обмена пленными 19 апреля власти уже готовят следующие операции по возвращению украинцев. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения домой вернулись уже более 5 тысяч украинцев в рамках обменов и более 500 — вне их. Всего проведено 63 обмена, каждый из которых является отдельной операцией.

«Могу сказать, что уже готовятся следующие операции по возвращению наших людей», — подчеркнул Юсов.

Он отметил, что обмен, состоявшийся накануне Пасхи, стал одним из крупнейших за весь период вторжения. Подготовка длилась долго, сроки неоднократно переносились. Праздник Пасхи стал дополнительным фактором, благодаря которому обмен все же состоялся — домой вернулись 276 защитников и одна защитница.

По словам представителя ГУР, переговорный процесс остается сложным, но он продолжается ежедневно.

«Переговорная группа работает, и мы видим результаты. Это нелегкая работа, большая часть которой остается за кадром. Хочу поблагодарить всех, кто причастен. Отдельно — ОАЭ, которые помогают и выполняют посредническую функцию. Также — семьи защитников, которые не просто ждали, а боролись. Спасибо за понимание и терпение всем, кто сумел вовремя промолчать, сдержать эмоции или, наоборот, усилить позицию Украины ради возвращения наших людей», — сказал Юсов.

Он также добавил, что среди освобожденных есть тяжелораненые и тяжело больные бойцы. Все они получают необходимую медицинскую помощь и будут проходить дальнейшую реабилитацию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина война пленные плен обмен пленными ГУР МО

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин предлагает внести изменения в закон о предотвращении коррупции для упрощения проведения спецпроверок

Специальную проверку предлагается не проводить в отношении определенных категорий должностных лиц.

Кабмин определил Верховный Суд субъектом управления государственным имуществом Верховного Суда Украины, ВАСУ, ВГСУ и ВССУ

Спустя почти 8 лет после того, как Верховный Суд Украины, ВАСУ, ВГСУ и ВССУ прекратили осуществлять правосудие, Кабмин решил определить Верховный Суд субъектом управления их имуществом.

В Национальной школе судей отреагировали на критику утвержденной ВККС программы по истории украинской государственности для судей и кандидатов в судьи

Похоже, что ВККС склонилась к предложениям, представленным коллективом авторов, привлеченных к работе одним из международных проектов технической помощи, которые считали, что современный претендент на должность судьи должен обладать более широкими знаниями по истории украинской государственности, чем те, что заложены в учебных дисциплинах юридических вузов.

Депутаты предлагают установить, что включение объектов Национальной академии наук в перечень на приватизацию может осуществляться только с согласия Президиума НАН

Предлагается установить, что передача объектов имущественного комплекса Национальной академии наук Украины в сферу управления других субъектов управления объектами государственной собственности или в коммунальную собственность, а также включение объектов имущественного комплекса НАН Украины в перечень объектов, подлежащих приватизации, может осуществляться только с согласия Президиума НАН.

Судья в определении о содержании под стражей должен будет указать следственный изолятор, в котором будет содержаться лицо — Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон, касающийся обеспечения мер безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Дячук
    Сергій Дячук
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Юлія Черняк
    Юлія Черняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді