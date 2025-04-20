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Китай первым в мире запустил 10G-интернет — скорость поражает

12:06, 20 апреля 2025
Например, двухчасовой фильм в 8K можно скачать всего за 72 секунды.
Китай первым в мире запустил 10G-интернет — скорость поражает
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В Китае запустили первую сеть нового поколения 10G с рекордной скоростью передачи данных. Об этом сообщает Mydrivers.

В технологическом регионе Сюнъань, расположенном недалеко от Пекина, компании Huawei и China Unicom впервые запустили высокоскоростную сеть 10G на базе инновационной технологии 50G PON.

Результаты тестирования впечатляют: скорость загрузки превысила 9834 Мбит/с, а скорость отправки данных составила 1008 Мбит/с, что в разы быстрее среднего домашнего интернета.

Например, двухчасовой фильм в 8K можно скачать всего за 72 секунды.

Новая мережа открывает широкие возможности для применения передовых технологий — таких как 8K-видео, облачные вычисления, виртуальная и дополненная реальность.

Инфраструктура сети спроектирована с минимальными задержками передачи данных — на уровне миллисекунд, что особенно важно для стабильной работы в режиме реального времени.

Сюнъань уже позиционируется как один из ключевых цифровых хабов Китая, и запуск новой сети ещё больше укрепляет его статус.

По данным издания, Китай сохраняет мировое лидерство во внедрении сетей нового поколения — к январю 2025 года в стране планируется развернуть более 4,25 миллиона базовых станций 5G, что станет абсолютным рекордом в мире.

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Китай

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