Загрязнение воздуха и обман потребителей — в США подали в суд на крупнейшую сахарную компанию

Компания использует вредную практику сжигания листьев сахарного тростника, которая влечет за собой загрязнение воздуха, одновременно продвигая себя как экологически ответственного производителя, чем вводит потребителей в заблуждение.

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На одну из крупнейших сахарных компаний США подали в суд из-за токсичного загрязнения и «зеленого» мошенничества. Об этом сообщает TCD.

Так, компанию Florida Crystals, одного из ведущих производителей сахара в США, обвиняют в серьезном загрязнении воздуха и введении потребителей в заблуждение. Иск подан в суд штата Калифорния, где компания ведет коммерческую діяльність.

Суть претензій — у способе сбора сахарного тростника. Перед тем как собрать урожай, фермеры должны удалить зеленые листья. Это можно сделать вручную — метод называется «зеленая уборка» — или сжечь листву. Первый способ более экологичный, но требует дорогого оборудования. Поэтому Florida Crystals выбрала второй вариант — более дешевый, но вредный для здоровья и окружающей среды.

В иске утверждается, что в течение каждого шестимесячного сезона сбора урожая поля компании выделяют большое количество парниковых газов и опасных веществ: мелкодисперсную пыль (PM2.5), диоксины, угарный газ, аммиак, сажу и летучие органические соединения. Эти загрязнители заполняют воздух в районе Флорида-Глейдс, отравляя местное население — преимущественно малоимущих и представителей меньшинств.

Многие вещества, содержащиеся в дыме от сжигания тростника, признаны опасными для жизни. К примеру, PM2.5 ежегодно становится причиной тысяч преждевременных смертей в США. Более того, еще в 1991 году состоятельные жители восточной части Флориды, среди которых были и владельцы Florida Crystals, добились запрета на сжигание тростника, когда ветер дует в их сторону. В то время как бедные районы остались без такой защиты.

Истцы также обвиняют компанию в «зеленом обмане» (greenwashing). Несмотря на вредную практику, Florida Crystals активно позиционирует себя как «фермы, спасающие планету» и продвигает экологические инициативы, такие как регенеративное земледелие или использование сов для борьбы с грызунами. Эти заявления появляются на упаковке продукции, в социальных сетях и на официальных сайтах. По мнению истцов, потребителей намеренно вводят в заблуждение.

Иск требует прекратить распространение ложной информации, компенсировать ущерб от введения в заблуждение и отказаться от вредной практики. В документе подчеркивается, что сжигание тростника — не единственный способ сбора. Например, Бразилия, Индия и Таиланд, входящие в пятерку крупнейших производителей сахара в мире, уже запретили или ограничили такую практику.

Ученые и экологи отмечают: загрязнение, вызванное деятельностью компании, не является неизбежным — а значит, его необходимо остановить.

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