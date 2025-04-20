Делегация США отправится в Британию на переговоры по прекращению огня в Украине, — Кот Келлог

Команда Дональда Трампа поедет в Лондон, где пройдут переговоры, чтобы решить вопрос о перемирии в Украине.

Фото: GettyImages

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Делегация Соединенных Штатов Америки отправится в Великобританию на переговоры по прекращению огня в Украине. Об этом заявил спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог, передает Fox News.

«Мы говорили о том, чтобы двигаться вперед с потенциальным перемирием в ближайшее время. Именно поэтому на следующей неделе мы возвращаемся в Лондон, чтобы это закрепить», – отметил он.

По словам Келлога, Дональд Трамп работает над завершением войны России против Украины.

«Одна вещь, которую я заметил за президентом Трампом, когда раньше с ним работал, – не приносите ему проблем без решения. И мне кажется, у нас есть довольно хорошее решение», – сказал спецпредставитель.

Он добавил, что речь идет о соглашении, связанном с полезными ископаемыми, и достижении всеобъемлющего прекращения огня.

Келлог уточнил, что под всеобъемлющим прекращением огня он понимает перемирие на суше, в воздухе и на море. Кроме того, перемирие должно охватывать и энергетическую инфраструктуру.

«Это как минимум на 30 дней. А затем необходимо заключить более длительное мирное соглашение, действительно важное мирное соглашение. Я думаю, мы на правильном пути», – подытожил он.

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