Ученые открыли новый цвет, которого до этого никто никогда не видел

Новый цвет описывается как близкий к бирюзовому, но гораздо глубже, насыщеннее и богаче на оттенки.

Фото: unsplash

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Американские ученые утверждают, что открыли новый цвет, который до этого никто никогда не видел. Об этом сообщает The Guardian.

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли заявили об обнаружении уникального цвета, ранее никогда не зафиксированного человеческим глазом. Они назвали его оло — от английской транслитерации двоичного кода 010, который обозначает активацию только одного типа клеток сетчатки глаза.

Новый цвет описывается как близкий к бирюзовому, но гораздо глубже, насыщеннее и богаче на оттенки.

Человеческое зрение основано на работе трех типов светочувствительных клеток — колбочек, реагирующих на длинные (L), средние (M) и короткие (S) световые волны.

Увидеть новый цвет удалось благодаря сложной лазерной технологии, которая позволяет стимулировать отдельные клетки сетчатки — в частности, так называемые M-колбочки, отвечающие за восприятие средних волн.

В естественных условиях эти клетки всегда активируются вместе с другими, поэтому в природе не существует источника света, который возбуждает только их. Однако ученым удалось точно определить расположение этих колбочек и воздействовать исключительно на них. В результате пятеро участников эксперимента увидели цвет, который невозможно воспроизвести ни на одном экране или проекторе.

Хотя часть экспертов сомневается в уникальности открытия — например, профессор Джон Барбур из Лондона считает его «лишь более насыщенным оттенком зеленого», — авторы исследования настаивают: речь идет о совершенно новом визуальном восприятии.

Разработанная ими технология Oz Vision позволяет глубже понять, как мозг интерпретирует визуальные сигналы. Ее потенциал может сыграть ключевую роль не только в изучении восприятия цвета, но и в диагностике и лечении заболеваний сетчатки, включая дальтонизм.

Ученые подчеркивают: человеческое зрение все еще хранит в себе неизведанные возможности, и мы только начинаем раскрывать границы того, что способны увидеть наши глаза — с небольшой помощью технологий.

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