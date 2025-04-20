Вчені відкрили новий колір, якого до цього ніхто ніколи не бачив

Новий колір описують як близький до бірюзового, але глибший, інтенсивніший і насичений унікальними відтінками.

Фото: unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Американські науковці стверджують, що відкрили новий колір, якого до цього ніхто ніколи не бачив. Про це повідомляє The Guardian.

Так, дослідники з Каліфорнійського університету в Берклі повідомили про виявлення унікального кольору, який раніше не фіксувався жодною людиною. Назвали його оло — від англійської транслітерації цифрового коду 010, що символізує активацію лише одного типу клітин сітківки ока.

Новий колір описують як близький до бірюзового, але глибший, інтенсивніший і насичений унікальними відтінками.

Зір людини базується на роботі трьох типів світлочутливих клітин — конусів, що реагують на довгі (L), середні (M) та короткі (S) хвилі світла.

Побачити новий корів вдалося завдяки складній лазерній технології, яка стимулює окремі клітини сітківки — зокрема, так звані М-конуси, що відповідають за сприйняття світла середніх хвиль.

У нормальних умовах ці клітини завжди активуються разом із іншими — тому в природі немає чистого джерела світла, що збуджує тільки їх. Проте науковці змогли точно визначити їхнє положення та вплинути виключно на М-конуси. Внаслідок цього п’ятеро учасників експерименту побачили колір, який не може бути відтворений жодним дисплеєм чи проектором.

Хоча частина експертів висловлює сумніви щодо унікальності відкриття — зокрема, професор Джон Барбур із Лондона назвав його «просто інтенсивним відтінком зеленого» — автори дослідження переконані: йдеться саме про новий зоровий досвід.

Розроблена ними технологія Oz Vision дозволяє краще зрозуміти, як мозок інтерпретує візуальні сигнали. Її потенціал може стати проривним не лише у вивченні сприйняття кольору, а й у діагностиці та лікуванні патологій сітківки, зокрема кольорової сліпоти.

Учені наголошують: людський зір досі має приховані можливості, і ми тільки починаємо розкривати межі того, що здатні побачити наші очі — з невеликою допомогою технологій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.