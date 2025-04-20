Практика судів
  1. Суспільство
  2. / У світі

Вчені відкрили новий колір, якого до цього ніхто ніколи не бачив

13:56, 20 квітня 2025
Новий колір описують як близький до бірюзового, але глибший, інтенсивніший і насичений унікальними відтінками.
Вчені відкрили новий колір, якого до цього ніхто ніколи не бачив
Фото: unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Американські науковці стверджують, що відкрили новий колір, якого до цього ніхто ніколи не бачив. Про це повідомляє The Guardian.

Так, дослідники з Каліфорнійського університету в Берклі повідомили про виявлення унікального кольору, який раніше не фіксувався жодною людиною. Назвали його оло — від англійської транслітерації цифрового коду 010, що символізує активацію лише одного типу клітин сітківки ока.

Новий колір описують як близький до бірюзового, але глибший, інтенсивніший і насичений унікальними відтінками.

Зір людини базується на роботі трьох типів світлочутливих клітин — конусів, що реагують на довгі (L), середні (M) та короткі (S) хвилі світла.

Побачити новий корів вдалося завдяки складній лазерній технології, яка стимулює окремі клітини сітківки — зокрема, так звані М-конуси, що відповідають за сприйняття світла середніх хвиль.

У нормальних умовах ці клітини завжди активуються разом із іншими — тому в природі немає чистого джерела світла, що збуджує тільки їх. Проте науковці змогли точно визначити їхнє положення та вплинути виключно на М-конуси. Внаслідок цього п’ятеро учасників експерименту побачили колір, який не може бути відтворений жодним дисплеєм чи проектором.

Хоча частина експертів висловлює сумніви щодо унікальності відкриття — зокрема, професор Джон Барбур із Лондона назвав його «просто інтенсивним відтінком зеленого» — автори дослідження переконані: йдеться саме про новий зоровий досвід.

Розроблена ними технологія Oz Vision дозволяє краще зрозуміти, як мозок інтерпретує візуальні сигнали. Її потенціал може стати проривним не лише у вивченні сприйняття кольору, а й у діагностиці та лікуванні патологій сітківки, зокрема кольорової сліпоти.

Учені наголошують: людський зір досі має приховані можливості, і ми тільки починаємо розкривати межі того, що здатні побачити наші очі — з невеликою допомогою технологій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила законопроект про запровадження бази даних про внутрішньо переміщених осіб

Парламент прийняв за основу законопроект про запровадження Бази даних про внутрішньо переміщених осіб, яка створюється з метою обліку та верифікації.

Кабмін пропонує внести зміни до закону про запобігання корупції щодо спрощення проведення спецперевірок

Спеціальну перевірку пропонується не проводити стосовно певних категорій посадовців.

Кабмін визначив Верховний Суд суб’єктом управління державним майном Верховного Суду України, ВАСУ, ВГСУ та ВССУ

Через майже 8 років після того, як Верховний Суд України, ВАСУ, ВГСУ та ВССУ припинили здійснювати правосуддя Кабмін вирішив визначити Верховний Суд суб’єктом управління їх майном.

У Національній школі суддів відреагували на критику затвердженої ВККС програми з історії української державності для суддів і кандидатів у судді

Вбачається, що ВККС схилилася до пропозицій, наданих колективом авторів, залучених до роботи одним із міжнародних проєктів технічної допомоги, які вважали, що сучасний претендент на посаду судді повинен володіти обсягом знань з історії української державності ширшим, ніж закладено у навчальних дисциплінах юридичних вишів.

Депутати пропонують встановити, що включення об’єктів Національної академії наук до переліку на приватизацію, може здійснюватися лише за згодою Президії НАН

Пропонується встановити, що передача об’єктів майнового комплексу Національної академії наук України до сфери управління інших суб’єктів управління об'єктами державної власності або у комунальну власність, а також включення об’єктів майнового комплексу Національної академії наук України до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, може здійснюватися лише за згодою Президії НАН.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Дячук
    Сергій Дячук
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Юлія Черняк
    Юлія Черняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді