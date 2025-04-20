Делегація США вирушить до Британії на переговори щодо припинення вогню в Україні, — Кіт Келлог

Команда Дональда Трампа поїде до Лондона, де пройдуть перемовини, щоб розв'язати питання щодо перемир'я в Україні.

Фото: GettyImages

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Делегація Сполучених Штатів Америки вирушить до Великої Британії на переговори щодо припинення вогню в Україні. Про це заявив спецпосланець Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог, передає Fox News.

«Ми говорили про те, щоб просуватися далі із потенційним перемир’ям найближчим часом. Саме тому ми повертаємося до Лондона наступного тижня, щоб це закріпити», – зазначив він.

За словами Келлога, Дональд Трамп працює над завершенням війни РФ проти України.

«Одна річ, яку я помітив у президента Трампа, коли працював з ним раніше, – не давайте йому проблеми без рішення. І я думаю, що у нас є досить гарне рішення», – сказав спецмпредставник Трампа.

Він додав, що йдеться про угоду щодо корисних копалин та досягнення всеосяжного припинення вогню.

Келлог уточнив, що під всеосяжним припиненням вогню має на увазі перемир'я на землі, у небі та на морі. Крім того, перемир'я має стосуватися енергетичних об'єктів.

«Це на період щонайменше 30 днів. А потім потрібно укласти більш тривалу мирну угоду, важливу мирну угоду. Я думаю, що ми на правильному шляху», – підсумував він.

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