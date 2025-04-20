Забруднення повітря та обман споживачів — у США подали до суду на найбільшу цукрову компанію

Компанія використовує шкідливу практику спалювання листя цукрової тростини, яка спричиняє забруднення повітря, водночас просуваючи себе як екологічно відповідального виробника, чим вводить споживачів в оману.

Фото: unsplash

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На одну з найбільших цукрових компаній США подали до суду через токсичне забруднення і «зелене» шахрайство. Про це повідомляє TCD.

Так, компанію Florida Crystals, одного з провідних виробників цукру у США, звинувачують у серйозному забрудненні повітря та введенні споживачів в оману. Позов було подано до суду в Каліфорнії, де компанія здійснює свою діяльність.

Проблема полягає у способі збирання цукрової тростини. Перед збором врожаю фермери мають видалити зелене листя. Це можна зробити вручну — так зване «зелене збирання» — або шляхом спалювання. Перший метод — екологічніший, але потребує дорогого обладнання, тому Florida Crystals обрала другий — дешевший, але небезпечний.

У позові стверджується, що щороку під час шестимісячного сезону збору тростини поля компанії виділяють значну кількість парникових газів і шкідливих речовин: дрібнодисперсного пилу (PM2.5), діоксинів, чадного газу, аміаку, сажі та летких органічних сполук. Ці забруднювачі потрапляють у повітря над регіоном Флорида-Глейдс, отруюючи місцевих мешканців, переважно людей із низьким доходом і представників меншин.

Багато речовин у димі від тростини вважаються небезпечними для життя. Наприклад, PM2.5 щороку стає причиною тисяч передчасних смертей у США. Ба більше, в 1991 році заможні жителі східної Флориди, серед яких були й власники Florida Crystals, добилися заборони на спалювання тростини, якщо вітер дме в їхній бік. Водночас менш забезпечені громади залишилися без захисту.

Позивачі також звинувачують компанію у «зеленому обмані» (greenwashing). Попри шкідливу практику, Florida Crystals активно рекламує себе як «ферми, що рятують планету», просуваючи ініціативи на кшталт регенеративного землеробства чи використання сов для боротьби з гризунами. Ці меседжі з’являються на упаковках продукції, у соцмережах та на офіційних сайтах. На думку позивачів, споживачів вводять в оману.

Позов вимагає припинити поширення неправдивої інформації, компенсувати шкоду від введення в оману, а також змусити компанію змінити шкідливу практику. У документі також наголошується, що спалювання тростини — не єдина альтернатива. Наприклад, Бразилія, Індія та Таїланд, які входять до п’ятірки найбільших світових виробників цукру, уже заборонили або обмежили таку практику.

Науковці та екологи наголошують: забруднення, яке спричиняє компанія, не є неминучим — а значить, має бути припинене.

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