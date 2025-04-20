Китай першим у світі запустив 10G-інтернет — швидкість вражає

Наприклад, двогодинний фільм у 8K можна завантажити лише за 72 секунди.

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У Китаї запустили першу 10G-мережу нового покоління з рекордною швидкістю передачі даних. Про це повідомляє Mydrivers.

Так, у китайському технологічному регіоні Сюн’ань, розташованому неподалік Пекіна, компанії Huawei та China Unicom вперше запустили високошвидкісну мережу 10G на основі інноваційної технології 50G PON.

Тестування показало вражаючі результати: швидкість завантаження перевищила 9834 Мбіт/с, а передавання — 1008 Мбіт/с, що в рази швидше за середній домашній інтернет.

Наприклад, двогодинний фільм у 8K можна завантажити лише за 72 секунди.

Завдяки цьому відкриваються нові можливості для використання передових технологій — таких як 8K-стримінг, хмарні обчислення, віртуальна та доповнена реальність.

Інфраструктура створена з урахуванням мінімальних затримок у передачі даних — на рівні мілісекунд, що критично важливо для стабільної роботи в реальному часі.

Сюн’ань уже позиціонується як один із ключових цифрових хабів Китаю, і запуск нової мережі лише закріплює цю роль.

За інформацією видання, Китай продовжує лідирувати у впровадженні зв’язку нового покоління — до січня 2025 року в країні планується розгорнути понад 4,25 мільйона базових станцій 5G, що є абсолютним світовим рекордом.

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