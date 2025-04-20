Андрей Мельник призвал Германию профинансировать ВСУ, чтобы Украина могла воевать до 2029 года

Украина сможет воевать до 2029 года, если Германия будет финансировать ВСУ — представитель Украины при ООН Андрей Мельник.

Источник фото: rbc.ua

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Украина сможет продолжать войну до 2029 года. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в колонке для Die Welt.

По его словам, это станет возможным при условии, что Германия и другие европейские страны возьмут на себя финансирование военных расходов.

Андрей Мельник считает, что Европа должна обеспечивать финансирование Вооружённых сил Украины до 2029 года, чтобы страна могла эффективно сопротивляться агрессии.

Он также призвал будущего канцлера Германии Фридриха Мерца передать украинской армии 30% военной авиационной и сухопутной техники, находящейся на вооружении Бундесвера. По данным дипломата, речь идёт о 45 истребителях Eurofighter, 30 самолётах Tornado, 25 вертолётах NHI NH90 и 15 ударных вертолётах Eurocopter Tiger.

Мельник предлагает распространить принцип «одной трети» и на другие виды вооружений. В частности, он призвал направить ВСУ 100 немецких танков Leopard-2, 115 боевых машин пехоты Puma, 130 БМП Marder, 130 бронемашин GTK Boxer, 300 бронетранспортёров Fuchs и 20 реактивных систем залпового огня MARS-II.

Как ожидается, новый канцлер Германии и правительство будут сформированы ориентировочно 6 мая. В этот день Мельник призвал Мерца объявить в Бундестаге о немедленной поставке 150 крылатых ракет Taurus и сразу приступить к реализации этого решения.

Кроме того, дипломат предложил Мерцу ещё ряд шагов по поддержке Украины: закрепить на законодательном уровне выделение 0,5% ВВП Германии на нужды ВСУ — это около 86 миллиардов евро до 2029 года; принять аналогичное решение на уровне ЕС и G7 (в размере 550 миллиардов евро на 4 года); конфисковать замороженные активы РФ на сумму 200 миллиардов евро; предоставить Киеву гарантии безопасности и обеспечить вступление Украины в НАТО и ЕС.

Напомним, что бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в мае 2022 года сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой».

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