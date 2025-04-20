Росія почала нарощувати обстріли попри оголошене «великоднє перемир’я», — Зеленський

З початку доби 20 квітня відбулося вже 26 російських штурмових дій.

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На фронті з 10-ї ранку 20 квітня спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів-камікадзе попри заявлене Путіним «великоднє перемир’я». Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, лише по FPV є збільшення ударів у два рази з боку російської армії.

Так, найбільш активні дії російська армія цього ранку проводить на Покровському та Сіверському напрямках. «На цих та деяких інших частинах фронту триває застосування російського важкого озброєння», — вказав Президент

Він підкреслив, що за час із 00:00 до 12:00 цієї доби відбулося вже 26 російських штурмових дій.

«Ми фіксуємо кожне порушення Росією їхньої ж власної обіцянки повної тиші на весь час Великодня й готові надати партнерам відповідну інформацію. Фактично або Путін не контролює повністю свою армію, або ситуація доводить, що в них у Росії немає мети справжнього руху до завершення війни і їм потрібен тільки вигідний піар в медіа. Добре, що хоч не було повітряних тривог.

Дякуємо всім ЗМІ, подкастерам, блогерам, кожному й кожній, хто поширює правду про те, що відбувається. Варто транслювати не служби з Москви, а тиснути на Москву, щоб вони дійсно пішли на повне припинення вогню та зберегли його щонайменше на 30 днів після Великодня, щоб дати шанс дипломатії», — наголосив Президент.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Путін оголосив «великоднє перемир'я». Він заявив, що російська сторона зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

Водночас РФ висунула умову, що «перемир'я» буде дотримане, якщо українська сторона його теж буде дотримуватися.

Додамо, керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко заявив, що попри анонсоване Путіним «великоднє перемир'я» російські війська продовжують вести вогонь.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримає «великоднє перемир'я» за умови, що Росія його дотримуватиметься.

Глава держави наголосив, що Україна діятиме дзеркально: тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

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