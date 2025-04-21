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​ Умер Папа Римский Франциск

10:59, 21 апреля 2025
Ему было 88 лет.
​ Умер Папа Римский Франциск
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21 апреля стало известно о смерти Папы Римского Франциска. Об этом сообщили в Ватикане.

Ему было 88 лет.

Кардинал Кевин Фаррелл, Камерленг Святой Римской Церкви возвестил о смерти Папы Франциска:

«Дорогие братья и сестры, с глубокой грустью должен сообщить о смерти нашего Святейшего Отца Франциска. Сегодня в 7:35 утра Епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его Церкви. Он учил нас жить ценностями Евангелия с верностью, отвагой и вселенской любовью, особенно в пользу бедных и маргинализированных. С безграничной благодарностью за его пример как настоящего ученика Господа Иисуса мы отдаем душу Папы Франциска безграничной милосердной любви Триединого Бога».

До этого, с 14 февраля 2025 года Папа Франциск находился в больнице. Изначально его госпитализировали с бронхитом, однако в больнице состояние понтифика ухудшилось.

Врачи выявили у Папы Римского полимикробную инфекцию дыхательных путей. В связи с этим в Ватикане заявили о «сложной клинической ситуации» со здоровьем понтифика.

Франциск (имя при рождении — Хорхе Марио Бергольо) родился 17 декабря 1936 года в столице Аргентины — Буэнос-Айресе. Он окончил среднее специальное индустриальное учебное заведение по специальности химик, после чего работал в лаборатории Hickethier-Bachmann, где занимался контролем соответствия продуктов питания санитарным нормам.

В возрасте 21 года Франциск поступил в семинарию. В 1958 году он вступил в орден иезуитов и получил гуманитарное образование в учебных заведениях ордена. Позднее он изучал гуманитарные науки, преподавал литературу и психологию. Свой путь в религии Франциск начал в 1969 году.

Папой Римским Франциск стал 13 марта 2013 года. Он сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрёкся от престола по состоянию здоровья. Бенедикт XVI скончался в декабре 2022 года.

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Ватикан

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