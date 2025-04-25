Минобороны Италии во время похорон Папы Римского развернет антидроновые системы, эсминец и истребители

Похороны Папы Франциска пройдут в субботу, 26 апреля.

Источник фото: vaticannews.va

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Министерство обороны Италии будет содействовать усилиям по обеспечению безопасности во время похорон Папы Франциска, которые состоятся в субботу, 26 апреля. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

В частности, Минобороны предоставит системы, способные глушить и противодействовать беспилотникам, а у побережья Фьюмичино будет развернут эсминец. Кроме того, Италия выделит на время похорон Eurofighter — это истребители.

Напомним, что в Риме ввели беспрецедентные меры безопасности из-за ожидаемого наплыва паломников на прощание с Папой Римским Франциском.

Как мы писали, на второй день Пасхи стало известно о смерти Папы Римского Франциска, который возглавлял Святой Престол уже почти 12 лет. Ему было 88 лет.

Его смерть знаменует завершение важной эпохи в Ватикане. Теперь перед кардиналами стоит задача — избрать нового главу Римско-католической церкви.

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