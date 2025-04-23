В Риме из-за наплыва паломников на прощание с Папой Франциском ввели чрезвычайные меры безопасности

Только 23 апреля ожидается до полумиллиона паломников.

Источник фото: vaticannews.va

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В Риме ввели беспрецедентные меры безопасности из-за ожидаемого наплыва паломников на прощание с Папой Римским Франциском. Об этом сообщил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

Как указывает Укринформ, дипломат заявил, что гроб с телом понтифика перенесли из часовни святой Марфы в доме святой Марфы, где проживал Папа Франциск, в собор Святого Петра для прощания.

«Конечно, сейчас в Риме чрезвычайные меры безопасности – только сегодня ожидается до полумиллиона паломников, которые подойдут к гробу Папы Франциска, начиная с 11 часов по местному времени. В последующие дни, когда он будет открыт для почитания до полуночи, ожидается еще больше желающих отдать последнюю дань уважения. Так что, очевидно, эти меры безопасности обоснованы в данной ситуации», – пояснил Юраш.

Как мы писали, на второй день Пасхи стало известно о смерти Папы Римского Франциска, который возглавлял Святой Престол уже почти 12 лет. Ему было 88 лет.

Его смерть знаменует завершение важной эпохи в Ватикане. Теперь перед кардиналами стоит задача — избрать нового главу Римско-католической церкви.

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