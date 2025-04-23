11 дач сгорели из-за поджога сухой травы на Львовщине

Пожарным удалось спасти 20 домов от уничтожения.

Фото: Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области

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В селе Междуречье Шептицкого района Львовской области произошел масштабный пожар, во время которого сгорели 11 дачных домиков. Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС во Львовской области, огонь возник из-за поджога сухой травы и быстро распространился на значительную территорию.

По информации спасателей, за минувшие сутки в регионе было ликвидировано 11 пожаров в экосистемах. Огонь охватил более 2 гектаров площади, уничтожив растительность и угрожая жилым зданиям и окружающей среде.

В Междуречье огонь на площади 6500 кв.м уничтожил 8 деревянных и 3 кирпичных дачных дома. Более трех часов спасатели боролись с огнем. Благодаря оперативной работе удалось спасти 20 домов от уничтожения.

Представители ГСЧС отмечают, что сжигание сухой травы является серьезной угрозой не только для природы, но и для здоровья и жизни людей. За такие поджоги предусмотрены штрафы: для граждан - от 3 060 до 6 120 грн, для должностных лиц - от 15 300 до 21 420 грн.

Фото: Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области

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