11 дач згоріли через підпал сухої трави на Львівщині

Вогнеборцям вдалося врятувати 20 будинків від знищення.

Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області

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У селі Межиріччя Шептицького району Львівської області сталася масштабна пожежа, під час якої згоріли 11 дачних будиночків. Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Львівській області, вогонь виник через підпал сухої трави і швидко поширився на значну територію.

За інформацією рятувальників, за минулу добу в регіоні було ліквідовано 11 пожеж в екосистемах. Вогонь охопив понад 2 гектари площі, знищивши рослинність і загрожуючи житловим будівлям та навколишньому середовищу.

У Межиріччі вогонь на площі 6500 кв.м знищив 8 дерев'яних та 3 цегляних дачних будинки. Більше трьох годин рятувальники боролись із вогнем. Завдяки оперативній роботі вдалося врятувати 20 будинків від знищення.

Представники ДСНС наголошують, що спалювання сухої трави є серйозною загрозою не тільки для природи, але й для здоров'я та життя людей. За такі підпали передбачені штрафи: для громадян — від 3 060 до 6 120 грн, для посадових осіб — від 15 300 до 21 420 грн.

Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській областіПідписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.