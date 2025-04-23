У Стамбулі стався потужний землетрус, який потрапив у прямий ефір місцевого телебачення, відео

Землетрус у Стамбулі потрапив у прямий ефір місцевого телебачення.

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У середу, 23 квітня, у деяких містах Туреччини зафіксували землетрус магнітудою 6,2, повідомила турецька служба управління кризами та стихійними лихами AFAD.

Особливо підземні поштовхи відчувалися у Стамбулі. Фахівці зазначили, що епіцентр землетрусу знаходився біля берегів Мармурового моря.

Така надзвичайна подія потрапила у прямий ефір місцевого телебачення. Поштовхи розхитали студію та неабияк налякали ведучу.

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