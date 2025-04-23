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ВПО можуть за 2 хвилини розрахувати орієнтовну субсидію — запрацював новий онлайн-інструмент

14:00, 23 квітня 2025
Мінсоцполітики презентувало калькулятор для розрахунку субсидії на оренду житла для ВПО.
ВПО можуть за 2 хвилини розрахувати орієнтовну субсидію — запрацював новий онлайн-інструмент
Фото: sluga-narodu.com
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Міністерство соціальної політики запустило онлайн-калькулятор, що дозволяє внутрішньо переміщеним особам (ВПО) за кілька хвилин дізнатися орієнтовний розмір субсидії на оренду житла. Про це народний депутат від «Слуги народу» Павло Фролов.

За його словами, калькулятор є інструментом попереднього розрахунку та не гарантує автоматичне надання допомоги, оскільки остаточне рішення ухвалює Пенсійний фонд України після перевірки поданої інформації.

Щоб скористатися калькулятором, необхідно вказати:

  • середньомісячний дохід родини,
  • кількість членів родини,
  • регіон проживання,
  • площу орендованого житла,
  • суму орендної плати.

Калькулятор доступний онлайн, а сам процес розрахунку займає 1–2 хвилини. Його мета — спростити доступ до інформації та стимулювати ВПО оформлювати цю форму державної підтримки.

«Цей калькулятор дасть можливість родинам ВПО за короткий період часу отримати інформацію про потенційний розмір субсидії на оренду житла від держави та мотивуватиме до оформлення цього виду державної допомоги. Цей калькулятор є орієнтовним, він не гарантує надання субсидії, адже право на призначення такої субсидії визначає пенсійний фонд після отримання необхідної інформації та її перевірки», – зазначив Фролов.

Новий інструмент з’явився в межах оновленої урядової програми субсидій для переселенців. Серед ключових змін:

  • скасовано обмеження щодо можливості отримувати субсидію лише протягом одного року;
  • передбачено автоматичне продовження виплат на шість місяців;
  • дозволено оформлення субсидії на оренду частини житла — кімнати чи частини будинку.

Станом на середину квітня по всій країні було подано близько 100 заявок на отримання цієї субсидії, з яких орієнтовно 30 вже завершилися укладанням договорів.

У парламентському комітеті з питань захисту прав ВПО зазначають, що програма ще недостатньо популярна серед переселенців. Саме тому, за словами Фролова, важливо посилити інформаційну кампанію на рівні уряду та обласних адміністрацій.

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Мінсоцполітики ВПО субсидія

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