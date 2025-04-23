В Австралії влада розстріляла з гелікоптерів майже 700 коал — рішення викликало гостру критику

Влада заявила, що відстрілювала хворих коал після пожеж, однак під вогонь потрапили й здорові тварини, через що багато дитинчат залишилися без матерів.

Фото: shutterstock

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В Австралії розгорівся скандал через масове знищення коал — майже 700 тварин були вбиті під час спецоперації, яку проводили з повітря. Окрім хворих тварин, загинули й здорові. Через це багато дитинчат коал залишились сиротами. Про це повідомляє New York Post.

Операція розпочалася на початку квітня у штаті Вікторія.

За офіційною версією, йшлося про евтаназію коал, які постраждали внаслідок масштабних лісових пожеж, що знищили понад 2 тисячі гектарів їхнього природного середовища. Влада заявила, що частина тварин була виснажена, поранена або зневоднена, і саме тому ухвалили рішення про «гуманне» знищення.

Однак метод викликав хвилю критики. Уперше в історії Австралії коал знищували стрільбою з гелікоптерів, що літали на висоті близько 30 метрів над землею.

За словами зоозахисників, визначити стан здоров’я коали з такої висоти практично неможливо, тому могли загинути і здорові тварини.

Організація Friends of the Earth Melbourne заявила, що повітряне знищення коал є «етично небезпечним прецедентом», якого слід уникати в майбутньому.

Інша організація, Koala Alliance, звернула увагу на те, що територію після пожеж було закрито для рятувальників. Це означає, що багатьох дитинчат, чиї матері були вбиті, залишили помирати без допомоги. «Це жорстоко й неприйнятно», — йдеться в заяві активістів.

Крім знищення коал, природоохоронці вимагають від уряду Вікторії припинити вирубку здорових евкаліптових дерев на приватних плантаціях, адже саме ці дерева є джерелом їжі й прихистку для коал.

Попри критику, уряд штату Вікторія захищає своє рішення. Прем’єрка Джасінта Аллан заявила, що воно було ухвалене за рекомендацією ветеринарів: «Після оцінки ситуації саме цей підхід визнали необхідним для зменшення страждань коал».

Видання зазначає, що в інших австралійських регіонах — Квінсленді, Новому Південному Уельсі та Австралійській столичній території — коали вже офіційно визнані видом, що перебуває під загрозою зникнення. Їхнє середовище існування зникає через вирубку лісів, розширення плантацій і природні катастрофи.

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