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В Австралии власти расстреляли из вертолетов почти 700 коал — решение вызвало острую критику

13:46, 23 апреля 2025
Власти заявили, что отстреливали больных коал после пожаров, однако под огонь попали и здоровые животные, из-за чего многие детеныши остались без матерей.
В Австралии власти расстреляли из вертолетов почти 700 коал — решение вызвало острую критику
Фото: shutterstock
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В Австралии разгорелся скандал из-за массового уничтожения коал — почти 700 животных были убиты в ходе спецоперации, проведенной с воздуха. Помимо больных, погибли и здоровые животные. В результате многие детеныши коал остались сиротами. Об этом сообщает New York Post.

Операция началась в начале апреля в штате Виктория.

По официальной версии, речь шла об эвтаназии коал, пострадавших в результате масштабных лесных пожаров, которые уничтожили более 2 тысяч гектаров их естественной среды обитания. Власти заявили, что часть животных была истощена, ранена или обезвожена, и именно поэтому было принято решение о «гуманном» уничтожении.

Однако метод вызвал волну критики. Впервые в истории Австралии коал отстреливали из вертолетов, которые летали на высоте около 30 метров над землей.

По словам зоозащитников, определить состояние здоровья коалы с такой высоты практически невозможно, из-за чего могли быть убиты и полностью здоровые животные.

Организация Friends of the Earth Melbourne заявила, что воздушное уничтожение коал является «этически опасным прецедентом», которого следует избегать в будущем.

Другая организация, Koala Alliance, обратила внимание на то, что после пожаров территория была закрыта для спасателей. Это означает, что многие детеныши, чьи матери были убиты, остались умирать без помощи. «Это жестоко и неприемлемо», — говорится в заявлении активистов.

Кроме отстрела коал, экозащитники требуют от правительства Виктории прекратить вырубку здоровых эвкалиптов на частных плантациях, поскольку именно эти деревья являются основным источником пищи и укрытием для коал.

Несмотря на критику, власти штата Виктория защищают свое решение. Премьер-министр штата Джасинта Аллан заявила, что оно было принято по рекомендации ветеринаров: «После оценки ситуации именно этот подход был признан необходимым для уменьшения страданий коал».

Издание отмечает, что в других регионах Австралии — Квинсленде, Новом Южном Уэльсе и Австралийской столичной территории — коалы уже официально признаны видом, находящимся под угрозой исчезновения. Их среда обитания стремительно сокращается из-за вырубки лесов, расширения плантаций и природных катастроф.

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