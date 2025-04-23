В США предложили Украине и России заморозить боевые действия на нынешней линии фронта

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что для соглашения между Украиной и Россией нужны территориальные уступки.

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон передал Украине и России «абсолютно конкретное предложение» по достижению мирного соглашения. По его словам, сейчас наступил момент определиться — либо принять предложенные условия, либо США выйдут из переговорного процесса. Об этом пишет Bloomberg.

Вэнс заявил, что и Украине, и России придётся отказаться от части территорий, которые каждая из сторон контролирует в настоящее время.

«Придётся провести некоторые территориальные обмены», — сказал Вэнс журналистам в Индии после завершения экскурсии по Тадж-Махалу.

Он предположил, что будущие границы могут не совпадать с нынешней линией фронта.

Однако, чтобы прекратить убийства, обеим сторонам необходимо «сложить оружие, заморозить ситуацию и заняться реальным строительством лучшей России и лучшей Украины».

Как отмечает Bloomberg, заморозка войны по существующим линиям боевых действий станет куда большей жертвой для Украины. Киев стремится вернуть все территории на востоке и юге страны, захваченные Россией с 2014 года, включая Крым, и после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

По данным издания, США готовы признать контроль России над украинским полуостровом в Чёрном море и ослабить санкции против Москвы в рамках потенциального мирного соглашения.

Напомним, что МИД Великобритании сообщил о переносе встречи по мирным переговорам по Украине с участием министров иностранных дел Франции и Германии, запланированной на 23 апреля.

Глава Госдепартамента США Марко Рубио и специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, принимавшие участие в переговорах в Париже на прошлой неделе, на встрече в Лондоне присутствовать не будут. Вместе с тем, позицию США может представить специальный представитель президента США Кит Келлог.

Ранее был обнародован мирный план Дональда Трампа. В США называют этот план «окончательным предложением» президента.

Джей Ди Вэнс заявил, что США могут прекратить свою посредническую роль между РФ и Украиной.

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