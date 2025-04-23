В Харькове пациент психбольницы напал на санитара – что решил суд

В Харькове пациента психбольницы осудили за нападение на санитара.

Фото: acc.cv.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Харькове суд рассмотрел дело мужчины, который ударил санитара в областной психиатрической больнице №3. Инцидент произошел 14 марта 2025 года на фоне личного конфликта. Об этом говорится в приговоре Московского районного суда города Харькова по делу №643/5963/25.

Согласно материалам дела, пациент нанес санитару удары по руке и груди деревянной ножкой от табурета. В результате медработник получил легкие телесные повреждения - синяки.

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину и заявил, что сожалеет о содеянном. По заключению экспертизы, мужчина имеет психическое заболевание, однако на момент инцидента мог осознавать свои действия.

Суд учел эти обстоятельства и назначил наказание в виде общественных работ. Кроме того, стало известно, что ранее мужчина уже имел судимость и не оплатил штраф, назначенный в предыдущем приговоре. Оба наказания будут выполняться отдельно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.