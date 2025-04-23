У Харкові пацієнт психлікарні напав на санітара – що вирішив суд

У Харкові пацієнта психлікарні засудили за напад на санітара.

Фото: acc.cv.ua

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У Харкові суд розглянув справу чоловіка, який вдарив санітара в обласній психіатричній лікарні №3. Інцидент стався 14 березня 2025 року на тлі особистого конфлікту. Про це йдеться у вироку Московського районного суду міста Харкова у справі №643/5963/25.

Згідно з матеріалами справи, пацієнт завдав санітару ударів по руці та грудях дерев’яною ніжкою від табурета. У результаті медпрацівник отримав легкі тілесні ушкодження — синці.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину та заявив, що шкодує про вчинене. За висновками експертизи, чоловік має психічне захворювання, однак на момент інциденту міг усвідомлювати свої дії.

Суд врахував ці обставини та призначив покарання у вигляді громадських робіт. Крім того, стало відомо, що раніше чоловік уже мав судимість і не сплатив штраф, призначений у попередньому вироку. Обидва покарання виконуватимуться окремо.

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