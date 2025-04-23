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Apple та Meta заплатять 700 мільйонів євро штрафу за порушення цифрових правил ЄС

13:19, 23 квітня 2025
Єврокомісія оштрафувала Apple і Meta, звинувативши компанії в обмеженні конкуренції та порушенні прав користувачів.
Apple та Meta заплатять 700 мільйонів євро штрафу за порушення цифрових правил ЄС
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Компанії Apple та Meta отримали від Європейського Союзу штрафи на загальну суму 700 мільйонів євро за порушення нових антимонопольних правил, передбачених Законом про цифрові ринки (DMA). Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначили у Єврокомісії, Apple оштрафували на 500 мільйонів євро за те, що компанія не дозволила розробникам додатків на iOS пропонувати користувачам альтернативні способи оплати поза межами App Store.

Водночас Meta отримала 200 мільйонів євро штрафу за модель підписки на Facebook та Instagram без реклами, яка, на думку регуляторів, порушує вимоги DMA.

Видання вказує, що це перші штрафи, накладені в межах нового законодавства. Хоча суми є значними, вони в рази менші за попередні антимонопольні покарання ЄС (наприклад, Alphabet/Google загалом отримав понад 8 мільярдів доларів штрафів).

Комісар ЄС з питань конкуренції Тереса Рібера заявила: «Apple і Meta не дотрималися правил. Усі компанії, що працюють на території ЄС, повинні поважати наші закони та європейські цінності».

Компанії мають 60 днів, щоб виконати вимоги ЄС, інакше їм загрожують нові фінансові санкції.

Apple жорстко відреагувала, заявивши, що європейські регулятори «дискримінують» компанію і змушують її безоплатно передавати свої розробки. Apple має намір оскаржити штраф у судах ЄС. Компанія також була попереджена, що її нова схема комісій для розробників (яка мала відповідати DMA) теж не відповідає вимогам.

Meta заявила, що ЄС «намагається зашкодити успішним американським компаніям, тоді як китайські та європейські фірми працюють за іншими стандартами».

Водночас Apple отримала полегшення — ЄС припинив розслідування щодо браузерів на iPhone після внесення змін, які розширили вибір для користувачів.

Також ЄС скасував окреме переслідування Facebook Marketplace у межах DMA, однак Meta досі фігурує у справі щодо зловживань на цій платформі — у 2023 році компанія отримала за це 798 мільйонів євро штрафу за стандартним антимонопольним законодавством, додає видання.

Раніше повідомлялося, що ЄС зобов’язав Apple покращити сумісність iPhone з іншими пристроями та забезпечити прозорість інтеграції сторонніх сервісів.

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ЄС Apple штраф Meta Єврокомісія

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