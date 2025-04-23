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Apple и Meta заплатят 700 миллионов евро штрафу за нарушение цифровых правил ЕС

13:19, 23 апреля 2025
Еврокомиссия оштрафовала Apple и Meta, обвинив компании в ограничении конкуренции и нарушении прав пользователей.
Apple и Meta заплатят 700 миллионов евро штрафу за нарушение цифровых правил ЕС
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Компании Apple и Meta получили от Европейского союза штрафы на общую сумму 700 миллионов евро за нарушение новых антимонопольных правил, предусмотренных Актом о цифровых рынках (DMA). Об этом сообщает Bloomberg.

Как указали в Еврокомиссии, Apple оштрафовали на 500 миллионов евро за то, что компания не позволила разработчикам приложений на iOS предлагать пользователям альтернативные способы оплаты вне App Store.

В то же время Meta получила 200 миллионов евро штрафа за модель подписки на Facebook и Instagram без рекламы, которая, по мнению регуляторов, нарушает требования DMA.

Издание отмечает, что это первые штрафы, наложенные в рамках нового законодательства. Хотя суммы значительные, они в несколько раз меньше прежних антимонопольных санкций ЕС (например, Alphabet/Google в общей сложности был оштрафован более чем на 8 миллиардов долларов).

Комиссар ЕС по вопросам конкуренции Тереса Рибера заявила: «Apple и Meta нарушили правила. Все компании, работающие на территории ЕС, обязаны соблюдать наши законы и уважать европейские ценности».

Компании обязаны выполнить требования ЕС в течение 60 дней, иначе им грозят новые финансовые санкции.

Apple резко отреагировала на решение, обвинив европейских регуляторов в «дискриминации» и в том, что их вынуждают бесплатно передавать свои технологии. Компания намерена обжаловать штраф в судах ЕС. Также Apple была предупреждена, что ее новая система комиссий для разработчиков, разработанная для соответствия DMA, также не соответствует правилам.

Meta в ответ заявила, что ЕС «пытается навредить успешным американским компаниям, в то время как китайские и европейские фирмы работают по другим стандартам».

В то же время Apple получила некоторое послабление — ЕС прекратил расследование в отношении браузеров на iPhone после внесения изменений, расширивших выбор для пользователей.

Кроме того, ЕС отменил отдельное разбирательство против Facebook Marketplace в рамках DMA. Однако Meta все еще фигурирует в деле о злоупотреблениях на этой платформе — в 2023 году компания была оштрафована за это на 798 миллионов евро по стандартному антимонопольному законодательству, добавляет издание.

Ранее сообщалось, что ЕС обязал Apple улучшить совместимость iPhone с другими устройствами и обеспечить прозрачность интеграции сторонних сервисов.

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ЕС Apple штраф / штрафы Meta Еврокомиссия

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