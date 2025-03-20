Apple доведеться покращити взаємодію iPhone з гаджетами інших брендів — рішення Єврокомісії

ЄС зобов’язав Apple покращити сумісність iPhone з іншими пристроями та забезпечити прозорість інтеграції сторонніх сервісів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейська комісія зобов’язала компанію Apple зобовʼязали покращити сумісність iPhone з пристроями інших виробників.

Зокрема, Комісія ухвалила два рішення, які підкріплені Законом про цифрові ринки (DMA).

Перше рішення передбачає збільшення доступу до операційної системи iOS з боку інших пристроїв – як-то розумних годинників, навушників чи телевізорів. Це полегшить підключення сторонніх гаджетів, передачу даних, відображення сповіщень тощо.

Друге рішення вимагає від Apple бути більш прозорою щодо сумісності своїх пристроїв із сервісами інших компаній.

Так, Apple має надати розробникам технічну документацію про те, як зробити їхні сервіси сумісними з iPhone та iPad, а також створити зрозумілий і прогнозований графік розгляду запитів на інтеграцію.

«Ми просто виконуємо закон і створюємо чіткі правила як для Apple, так і для розробників», — наголосила віцепрезидентка Єврокомісії Тереса Рібера.

Вона додала, що відкритість екосистеми Apple дозволить споживачам мати розширений вибір серед нових технологічних пристроїв.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.