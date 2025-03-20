Apple придется улучшить взаимодействие iPhone с гаджетами других брендов — решение Еврокомиссии

ЕС обязал Apple улучшить совместимость iPhone с другими устройствами и обеспечить прозрачность интеграции сторонних сервисов.

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Европейская комиссия обязала компанию Apple улучшить совместимость iPhone с устройствами других производителей.

В частности, Комиссия приняла два решения, подкрепленных Законом о цифровых рынках (DMA).

Первое решение предусматривает увеличение доступа к операционной системе iOS для других устройств – таких как умные часы, наушники или телевизоры. Это упростит подключение сторонних гаджетов, передачу данных, отображение уведомлений и другие функции.

Второе решение требует от Apple быть более прозрачной в вопросах совместимости своих устройств с сервисами других компаний.

Таким образом, Apple должна предоставить разработчикам техническую документацию о том, как сделать их сервисы совместимыми с iPhone и iPad, а также создать понятный и предсказуемый график рассмотрения запросов на интеграцию.

«Мы просто исполняем закон и устанавливаем четкие правила как для Apple, так и для разработчиков», — подчеркнула вице-президент Еврокомиссии Тереса Рибера.

Она добавила, что открытость экосистемы Apple позволит потребителям получить расширенный выбор среди новых технологических устройств.

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