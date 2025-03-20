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В Индии провели обыски офисов, связанных с фондами, основанными миллиардером Джорджем Соросом

12:26, 20 марта 2025
Обыски проводились в помещениях некоторых получателей средств Фонда открытого общества и Фонда экономического развития Сороса, включая те, что связаны с международными правозащитными организациями.
В Индии провели обыски офисов, связанных с фондами, основанными миллиардером Джорджем Соросом
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Управление по исполнению наказаний Индии (ED) провело обыски в офисах, связанных с Фондами открытого общества (OSF), основанными американским миллиардером Джорджем Соросом, и его инвестиционным подразделением — Фондом экономического развития Сороса (SEDF), в рамках расследования предполагаемых нарушений валютного законодательства. Об этом сообщает The Indian Express.

Обыски проводились в помещениях некоторых получателей средств Фонда открытого общества и Фонда экономического развития Сороса, включая те, что связаны с международными правозащитными организациями, а также компанией Aspada Investments Pvt Ltd, в соответствии с Законом об управлении иностранной валютой (FEMA), сообщает издание.

Источники в ED назвали Aspada Investments инвестиционным советником или управляющим фондом SEDF в Индии. По данным источников, компания Aspada Investment Company была создана OSF на Маврикии для направления финансирования в Индию. «Aspada Investment Advisors Pvt Ltd (AIAPL) была основана в Бангалоре 4 февраля 2013 года для управления/консультирования инвестиций SEDF в Индии. Известно, что SEDF профинансировал более 12 компаний в Индии на сумму около 300 крор рупий (приблизительно 36 млн долларов), и ED собирает доказательства», — сообщили источники.

По данным источников, предварительное расследование показало, что OSF была включена в «категорию предварительного согласования» (PRC) Министерством внутренних дел Индии (MHA) 30 мая 2016 года. «С тех пор OSF требуется предварительное разрешение MHA для отправки денег организациям, зарегистрированным в Индии. SEDF является инвестиционным подразделением OSF в сфере социального воздействия», — сообщили источники.

Как отмечает издание, чтобы обойти такие ограничения, «OSF создала дочерние компании в Индии и привлекала средства в виде прямых иностранных инвестиций (FDI) и консультационных сборов». «Эти средства использовались для финансирования деятельности неправительственных организаций, что является нарушением Закона об управлении иностранной валютой», — заявили источники в ED.

ED расследует конечное использование средств FDI.

Источники сообщили, что SEDF предоставлял средства для «различных мероприятий, связанных с сектором НПО, под видом FDI или консультационных/сервисных сборов» трем индийским компаниям.

С 2008 года Open Society инвестировала более 90 миллионов долларов в стартапы и проекты раннего финансирования, управляемые базирующейся в Бангалоре компанией Aspada Investments.

Автор: Наталя Мамченко

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обыск Индия

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В Индии провели обыски офисов, связанных с фондами, основанными миллиардером Джорджем Соросом

Обыски проводились в помещениях некоторых получателей средств Фонда открытого общества и Фонда экономического развития Сороса, включая те, что связаны с международными правозащитными организациями.

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