В Украине изменились правила расчета дохода для получения социальной помощи

Правительство внесло изменения в расчет среднемесячного совокупного дохода семьи для всех видов государственной социальной помощи.

Фото: Depositphotos

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины принял постановление № 303 «О внесении изменений в расчет среднемесячного совокупного дохода семьи для всех видов государственной социальной помощи в некоторые постановления Кабинета Министров Украины».

Как сообщил Пенсионный фонд Украины, документ, в частности, дополняет перечень выплат, которые учитываются / не учитываются при назначении жилищной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, покупку твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

Согласно изменениям:

не учитывается в среднемесячном совокупном доходе семьи назначенная субсидия на аренду жилья;

включаются в средний совокупный доход семьи полученные алименты.

Кроме того, при назначении жилищной субсидии денежное обеспечение военнослужащих учитывается в размере, который остается после уплаты военного сбора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.