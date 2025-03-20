В Украине изменились правила расчета дохода для получения социальной помощи

Кабинет Министров Украины принял постановление № 303 «О внесении изменений в расчет среднемесячного совокупного дохода семьи для всех видов государственной социальной помощи в некоторые постановления Кабинета Министров Украины».
Как сообщил Пенсионный фонд Украины, документ, в частности, дополняет перечень выплат, которые учитываются / не учитываются при назначении жилищной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, покупку твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.
Согласно изменениям:
Кроме того, при назначении жилищной субсидии денежное обеспечение военнослужащих учитывается в размере, который остается после уплаты военного сбора.
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