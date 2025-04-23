США пригрозили прекратить свою посредническую роль между РФ и Украиной

Джей Ди Вэнс: США выйдут из переговоров, если не будет положительного ответа.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты могут выйти из процесса посредничества между Россией и Украиной, если не получат положительного ответа. Об этом он сообщил во время публичного выступления.

«Если мы не получим положительного ответа, мы прекратим посредничество между Россией и Украиной. Мы представили четкое и справедливое предложение как россиянам, так и украинцам», - заявил Вэнс, цитирует Clash Report.

Ранее был обнародован мирный план Дональда Трампа. В США называют мирный план «окончательным предложением» президента.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что если в ближайшее время не появится четкого пути к миру, США отступят от усилий, направленных на посредничество в установлении мира.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из переговоров по Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.