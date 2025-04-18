Трамп заявил, что США могут выйти из переговоров по Украине — при каком условии

Дональд Трамп назвал условие, при котором США могут выйти из переговоров по Украине.

Источник фото: Reuters

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Президент США Дональд Трамп выступил с комментариями в Белом доме и затронул, в том числе, вопрос войны России против Украины. Об этом пишет Sky News.

На вопрос журналистов, что ему нужно увидеть и от Украины, и от России, когда речь идет о переговорах, он заявил, что вся его жизнь была одними большими переговорами.

«И я знаю, когда люди играют с нами, а когда нет», — сказал он и добавил: «Мне нужно увидеть энтузиазм, чтобы захотеть закончить ее [войну]. Мне кажется, я вижу этот энтузиазм — думаю, что вижу его с обеих сторон».

На вопрос, считает ли он, что россияне играют против США, он добавил: «Никто не играет со мной. Я пытаюсь помочь».

В то же время он заявил о «очень хороших шансах» заключить соглашение.

Кроме того, американского лидера попросили прокомментировать заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что США выйдут из переговорного процесса по Украине, если в ближайшие дни не будет признаков того, что соглашение между Киевом и Москвой возможно в ближайшие недели.

«Если по какой-то причине одна из сторон создаст серьезные препятствия, мы просто скажем: "Вы глупы, вы ужасные люди", — и откажемся от всего. Но, надеемся, до этого не дойдет. Марко прав, когда говорит, что мы хотим, чтобы все закончилось», — ответил президент.

В то же время Трамп отметил, что не хотел бы говорить о выходе США из мирных переговоров.

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