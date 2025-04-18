Трамп заявив, що США можуть вийти з переговорів щодо України — при якій умові

Дональд Трамп назвав умову, при якій США можуть вийти з переговорів щодо України.

Джерело фото: Reuters

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Президент США Дональд Трамп виступає з коментарями в Білому домі і торкнувся, зокрема, і питання війни Росії проти України. Про це пише Sky News.

На питання журналістів, що йому потрібно бачити і від України, і від Росії, коли мова йде про переговори, він заявив, що все його життя було одними великими переговорами.

«І я знаю, коли люди грають з нами, а коли ні», — сказав він та додав, — «Мені потрібно побачити ентузіазм, щоб хотіти закінчити її [війну]. Мені здається, я бачу цей ентузіазм — я думаю, що я бачу його з обох сторін».

На запитання, чи вважає він, що росіяни грають проти США, він додає: «Ніхто не грає зі мною. Я намагаюся допомогти».

Водночас він заявив про «дуже хороші шанси» укласти угоду.

Окрім того, американського лідера попросили прокоментувати заяву держсекретаря США Марко Рубіо про те, що США вийдуть із переговорного процесу щодо України, якщо найближчими днями не буде ознак того, що угода між Києвом і Москвою можлива в найближчі тижні.

«Якщо з якоїсь причини одна зі сторін створює серйозні перешкоди, ми просто скажемо: "Ви дурні, ви жахливі люди", – і відмовимося від усього. Але, сподіваємося, до цього не дійде. Марко має рацію, коли каже, що ми хочемо, щоб усе закінчилося», - відповів президент.

Водночас Трамп зазначив, що би не хотів говорити про вихід США з мирних переговорів.

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