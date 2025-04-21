Систематична неявка представника органу влади в судові засідання є зловживанням процесуальними правами – окрема ухвала Верховного Суду

Безпідставна неявка суб’єкта владних повноважень у судове засідання як очевидний факт неповаги до суду та зловживання процесуальними правами – Верховний Суд виніс окрему ухвалу.

Ілюстративне зображення: Галицький районний суд м. Львова

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Товариство подало позов до Петрівської сільської ради та Головного управління Держгеокадастру в Київській області про визнання протиправними та скасування пунктів 1 і 2 рішення Петрівської сільради від 8.07.2021 №397 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села Лютіж» та витягів з цієї документації. Третьою особою у справі виступало Головне управління Державної податкової служби у Київській області.

Київський окружний адміністративний суд рішенням від 26.10.2023, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 24.04.2024, задовольнив позов. Петрівська сільська рада подала касаційну скаргу, яка була прийнята до розгляду ухвалою Верховного Суду від 11.06.2024.

Ухвалою Верховного Суду від 9.12.2024 призначено судове засідання із обов’язковою явкою представників відповідачів. Проте представник Головного управління Держгеокадастру у Київській області без поважних причин не з’явився на засідання 17.12.2024, а також повторно — 28.01.2025, не повідомивши про причини неявки, що унеможливило заслуховування його пояснень по суті справи.

Верховний Суд встановив, що така поведінка відповідача є проявом зловживання процесуальними правами. Відповідно до статей 44 та 45 КАС України, учасники справи зобов’язані з’являтись до суду за викликом, якщо явку визнано обов’язковою, та добросовісно користуватись процесуальними правами.

Суд зауважив, що у разі виявлення зловживання процесуальними правами, суд зобов’язаний ужити заходів для запобігання таким порушенням, як передбачено частиною четвертою статті 45 КАС України. У справі були порушені принципи належного судочинства, що становить суспільну небезпеку.

У постанові наведено правові позиції ЄСПЛ щодо статті 17 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка забороняє зловживання гарантованими нею правами. Зокрема, вказано на рішення ЄСПЛ у справах «Perinçek v. Switzerland», № 27510/08, пункт 113; «Zdanoka v. Latvia», № 58278/00, пункт 99.

Суд також послався на Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи: R(84)5 (28 лютого 1984 року) та R(95)5 (7 лютого 1995 року), у яких визначено принципи ефективного судочинства та запобігання зловживанню правом на оскарження.

Колегія суддів підкреслила, що неявка представника суб’єкта владних повноважень у справах, що мають публічний інтерес, шкодить авторитету судової влади та підриває довіру до правосуддя. Така поведінка є формою процесуального зловживання та вимагає адекватного реагування.

Верховний Суд сформулював висновок, що суд повинен уживати заходів для захисту довіри до судової влади, процесуальних прав сторін та забезпечення розгляду справи в розумні строки. Одним із таких заходів є постановлення окремої ухвали, передбаченої статтями 249 і 358 КАС України.

Окрему ухвалу як процесуальний засіб реагування суд може постановити за власною ініціативою, незалежно від звернень учасників справи, що узгоджується з висновками Великої Палати Верховного Суду (постанова від 22.09.2021 у справі №9901/144/21).

У справі №320/10183/22 колегія суддів дійшла висновку про необхідність винесення окремої ухвали з метою інформування Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру про факти систематичної неявки представника підпорядкованого органу у судове засідання без поважних причин.

В окремій ухвалі зазначено, що така поведінка унеможливила реалізацію права інших учасників справи на ефективний захист, суперечить обов’язку сприяти своєчасному та об’єктивному розгляду справи, і має наслідком втрату суспільної довіри до судового процесу.

Суд акцентував на особливій відповідальності представників суб’єктів владних повноважень у судовому процесі, які виступають як носії публічного інтересу, зобов’язані забезпечувати явку та належне представництво, що прямо впливає на легітимність судового рішення.

Верховний Суд ухвалив направити окрему ухвалу до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та зобов’язав повідомити про вжиті заходи не пізніше одного місяця. Окрема ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Неявка представника суб’єкта владних повноважень на судове засідання без поважних причин, явку на яке суд визнав обов’язковою, за умови системності такої поведінки, визнається проявом зловживання процесуальними правами. У таких випадках суд зобов’язаний уживати процесуальних заходів впливу, зокрема шляхом постановлення окремої ухвали на підставі статті 249 КАС України, з метою забезпечення дисципліни в судовому процесі, дотримання розумних строків розгляду справи та запобігання підриву авторитету правосуддя.

Цей висновок має особливе значення у справах, де відповідачем є орган публічної влади, на який покладено обов’язок представляти інтереси держави або громади в суді. Невиконання цього обов’язку шкодить публічному інтересу, порушує принцип змагальності та рівності сторін і створює загрозу невиконання судового рішення внаслідок відсутності розуміння судом позиції публічного суб’єкта.

Зловживання процесуальними правами в адміністративному судочинстві, незалежно від його форми (неявка, ненадання відзиву, затягування розгляду, зловживання правом на апеляцію чи касацію тощо), має кваліфікуватися як процесуальна поведінка, що перешкоджає досягненню цілей судочинства, підриває довіру до судової влади та є підставою для застосування заходів прямої й непрямої відповідальності, передбачених КАС України, включаючи винесення окремої ухвали, штраф або покладення судових витрат.

Цей висновок є значущим у контексті справ, які мають елементи публічного або суспільного інтересу (екологічні спори, спори щодо містобудування, землекористування тощо), де бездіяльність або недобросовісна поведінка владного суб’єкта ставить під загрозу не лише права конкретної особи, але й легітимність державної політики у відповідній сфері. У таких справах суд має не лише повноваження, а й обов’язок виявляти і припиняти будь-які прояви зловживань.

Ухвала Верховного Суду від 10 березня 2025 року у справі № 320/10183/22 (адміністративне провадження № К/990/20687/24).

Автор: Наталя Мамченко

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