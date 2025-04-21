Систематическая неявка представителя органа власти на судебные заседания является злоупотреблением процессуальными правами – отдельное определение Верховного Суда

Безосновательная неявка субъекта властных полномочий на судебное заседание как очевидный факт неуважения к суду и злоупотребления процессуальными правами – Верховный Суд вынес отдельное определение.

Иллюстративное изображение: Галицкий районный суд г. Львова

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Общество подало иск к Петровскому сельскому совету и Главному управлению Госгеокадастра в Киевской области о признании противоправными и отмене пунктов 1 и 2 решения Петровского сельсовета от 8.07.2021 №397 «Об утверждении технической документации по нормативной денежной оценке земель села Лютиж» и выписок из этой документации. Третьим лицом в деле выступало Главное управление Государственной налоговой службы в Киевской области.

Киевский окружной административный суд решением от 26.10.2023, оставленным без изменений постановлением Шестого апелляционного административного суда от 24.04.2024, удовлетворил иск. Петровский сельский совет подал кассационную жалобу, которая была принята к рассмотрению постановлением Верховного Суда от 11.06.2024.

Постановлением Верховного Суда от 09.12.2024 назначено судебное заседание с обязательной явкой представителей ответчиков. Однако представитель Главного управления Госгеокадастра в Киевской области без уважительных причин не явился на заседание 17.12.2024, а также повторно – 28.01.2025, не сообщив о причинах неявки, что сделало невозможным заслушивание его пояснений по существу дела.

Верховный Суд установил, что такое поведение ответчика является проявлением злоупотребления процессуальными правами. Согласно статьям 44 и 45 КАС Украины, участники дела обязаны являться в суд по вызову, если явка признана обязательной, и добросовестно пользоваться процессуальными правами.

Суд отметил, что в случае выявления злоупотребления процессуальными правами суд обязан принять меры для предотвращения таких нарушений, как предусмотрено частью четвертой статьи 45 КАС Украины. В деле были нарушены принципы надлежащего судопроизводства, что представляет общественную опасность.

В постановлении приведены правовые позиции ЕСПЧ по статье 17 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая запрещает злоупотребление гарантированными ею правами. В частности, указано на решения ЕСПЧ в делах «Perinçek v. Switzerland», №27510/08, пункт 113; «Zdanoka v. Latvia», №58278/00, пункт 99.

Суд также сослался на Рекомендации Комитета министров Совета Европы: R(84)5 (28 февраля 1984 года) и R(95)5 (7 февраля 1995 года), в которых определены принципы эффективного судопроизводства и предотвращения злоупотребления правом на обжалование.

Коллегия судей подчеркнула, что неявка представителя субъекта властных полномочий в делах, имеющих публичный интерес, вредит авторитету судебной власти и подрывает доверие к правосудию. Такая поведение является формой процессуального злоупотребления и требует адекватного реагирования.

Верховный Суд сформулировал вывод, что суд обязан принимать меры для защиты доверия к судебной власти, процессуальных прав сторон и обеспечения рассмотрения дела в разумные сроки. Одним из таких мер является вынесение отдельного определения, предусмотренного статьями 249 и 358 КАС Украины.

Отдельное определение как процессуальное средство реагирования суд может вынести по собственной инициативе, независимо от обращений участников дела, что согласуется с выводами Большой Палаты Верховного Суда (постановление от 22.09.2021 по делу №9901/144/21).

В деле №320/10183/22 коллегия судей пришла к выводу о необходимости вынесения отдельного определения с целью информирования Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра о фактах систематической неявки представителя подчиненного органа на судебное заседание без уважительных причин.

В отдельном определении указано, что такое поведение сделало невозможной реализацию права других участников дела на эффективную защиту, противоречит обязанности способствовать своевременному и объективному рассмотрению дела и приводит к утрате общественного доверия к судебному процессу.

Суд акцентировал внимание на особой ответственности представителей субъектов властных полномочий в судебном процессе, которые выступают как носители публичного интереса, обязаны обеспечивать явку и надлежащее представительство, что непосредственно влияет на легитимность судебного решения.

Верховный Суд постановил направить отдельное определение в Государственную службу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра и обязал сообщить о принятых мерах не позднее одного месяца. Отдельное определение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Неявка представителя субъекта властных полномочий на судебное заседание без уважительных причин, явка на которое признана судом обязательной, при условии систематичности такого поведения, признается проявлением злоупотребления процессуальными правами. В таких случаях суд обязан применять процессуальные меры воздействия, в частности путем вынесения отдельного определения на основании статьи 249 КАС Украины, с целью обеспечения дисциплины в судебном процессе, соблюдения разумных сроков рассмотрения дела и предотвращения подрыва авторитета правосудия.

Этот вывод имеет особое значение в делах, где ответчиком является орган публичной власти, на который возложена обязанность представлять интересы государства или общины в суде. Неисполнение этой обязанности вредит публичному интересу, нарушает принцип состязательности и равенства сторон и создает угрозу неисполнения судебного решения из-за отсутствия понимания судом позиции публичного субъекта.

Злоупотребление процессуальными правами в административном судопроизводстве, независимо от его формы (неявка, непредоставление отзыва, затягивание рассмотрения, злоупотребление правом на апелляцию или кассацию и т.д.), должно квалифицироваться как процессуальное поведение, препятствующее достижению целей судопроизводства, подрывающее доверие к судебной власти и являющееся основанием для применения мер прямой и косвенной ответственности, предусмотренных КАС Украины, включая вынесение отдельного определения, штраф или возложение судебных расходов.

Этот вывод имеет значение в контексте дел, имеющих элементы публичного или общественного интереса (экологические споры, споры по градостроительству, землепользованию и т.д.), где бездействие или недобросовестное поведение властного субъекта ставит под угрозу не только права конкретного лица, но и легитимность государственной политики в соответствующей сфере. В таких делах суд имеет не только полномочия, но и обязанность выявлять и пресекать любые проявления злоупотреблений.

Определение Верховного Суда от 10 марта 2025 года по делу №320/10183/22 (административное производство №К/990/20687/24).

Автор: Наталя Мамченко

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