Обнародован мирный план Дональда Трампа — что предлагается Украине и РФ

В США называют мирный план «окончательным предложением» президента Дональда Трампа.

Фото: Getty Images

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Соединенные Штаты Америки ожидают ответа от Украины на мирные рамки, представленные в «окончательном предложении» президента США Дональда Трампа. Об этом утверждает издание Axios.

Как рассказали американскому изданию источники, непосредственно знакомые с предложением, ответ на мирный план США ожидается уже 23 апреля.

Сам план занимает одну страницу, а документ, который США представили украинским чиновникам в Париже, описывает подобные условия как «окончательное предложение» Трампа.

Белый дом подчеркивает, что готов отойти от «мирных инициатив», если стороны в ближайшее время не заключат соглашение.

Издание Axios отмечает, что предложение Трампа потребовало бы серьезных уступок от Президента Украины Владимира Зеленского, который ранее исключал согласие на оккупацию Россией Крыма.

«Предложение очень четко говорит о том, какие ощутимые выгоды получает Россия, но лишь расплывчато и в целом говорит о том, что Украина собирается получить», — цитирует украинского чиновника американское издание.

Что Трамп предлагает РФ

«Де-юре» признание США контроля России над Крымом,

«Де-факто» признание оккупации Россией частей Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей,

Обещание, что Украина не станет членом НАТО — при этом в тексте указывается, что Украина может стать частью Европейского Союза,

Отмена санкций против РФ, введенных с 2014 года,

Расширение экономического сотрудничества с США, в частности в энергетическом и промышленном секторах.

Что Трамп предлагает Украине

«Надежная гарантия безопасности» с участием специальной группы европейских стран и потенциально также неевропейских стран-единомышленников (документ расплывчато говорит о том, как будет функционировать эта миротворческая операция, и не упоминает об участии США, отмечает Axios),

Возвращение небольшой части Харьковской области, оккупированной российскими захватчиками,

Беспрепятственный проход по реке Днепр, которая проходит вдоль линии фронта на юге Украины,

Компенсация и помощь на восстановление — хотя в документе не указано, откуда именно будет браться финансирование.

Запорожская атомная электростанция, ныне оккупированная войсками РФ, будет считаться украинской, но управляться США. При этом электроэнергия от АЭС будет поставляться как в Украину, так и в Россию.

Также Axios добавляет, что план был разработан после того, как специальный посланник Трампа Стив Виткофф встречался с Путиным более четырех часов на прошлой неделе.

Напомним, накануне визита делегации Украины в Лондон, где планировались обсуждения также и с делегацией США, Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает юридически оккупацию Крыма Россией, поскольку это противоречит Конституции и суверенитету страны.

Также накануне визита стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио отменил свой визит в Лондон для переговоров по прекращению войны. Специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф также будет отсутствовать.

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