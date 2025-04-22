Украина не признает юридически оккупацию Крыма – Зеленский

По словам Президента Украины, Россия хочет затянуть войну, обсуждая Крым.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает юридически оккупацию Крыма Россией, поскольку это противоречит Конституции и суверенитету страны. Об этом он сообщил 22 апреля во время общения с журналистами.

«Украина не признает юридически оккупацию Крыма. Это наша территория, территория народа Украины. Нам не о чем говорить на эту тему - это вне нашей Конституции», - отметил Зеленский.

Президент пояснил, что обсуждение вопроса Крыма и других временно оккупированных Россией территорий только способствует затягиванию войны. «Как только мы начинаем говорить о Крыме, о наших суверенных территориях, мы заходим в формат затягивания войны - именно этого хочет Россия. Мы уже 12-й год воюем. Это и есть ответ на вопрос, можно ли с Россией договориться по территориям», - сказал он, добавив, что Украина уже 12 лет ведет войну, и это является ответом на вопрос о возможности договоренности с Россией.

Зеленский подчеркнул, что быстро договориться с Россией невозможно, и без давления со стороны международного сообщества, в частности США, результата достичь не удастся. «Давление нужно всего мира, прежде всего Америки», - подчеркнул президент. Он также упомянул, что Украина поддержала инициативу президента Трампа по безусловному прекращению огня, но попытка «договориться обо всем сразу в один день» не принесет успеха.

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