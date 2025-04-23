Эстония прекращает выплаты на аренду жилья для украинских беженцев

Таллинн завершает программу компенсации за аренду для украинских беженцев с мая.

Фото: ЕРА

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В столице Эстонии Таллинне с мая завершится программа, по которой украинские беженцы, получившие временную защиту, могли получить компенсацию за аренду жилья и услуги переводчика. Об этом сообщил эстонский вещатель ERR.

Ранее такая помощь предоставлялась единоразово, чтобы беженцы могли самостоятельно найти постоянное жилье в Эстонии. Теперь подход к поддержке меняется.

«Поддержка не исчезает, а становится более целевой и стабильной», - пояснила Лийс Палоотс, руководитель отдела миграции Департамента социального страхования. По ее словам, страна постепенно возвращается к привычной модели, при которой помощь получают прежде всего те, кто не имеет поддержки в Эстонии, подает заявление на международную или временную защиту и проживает в государственных центрах размещения.

Палоотс также отметила, что после решения Таллинна аналогичные договоренности могут быть пересмотрены и в других местных общинах, чтобы унифицировать принципы оказания помощи по всей стране. Это позволит обеспечить одинаковый доступ к поддержке независимо от места проживания беженцев.

С июня 2022 года, с тех пор как действует эта программа, компенсацию за аренду получили почти 11 тысяч украинских семей. Только в 2024 году такую помощь оказали 1710 домохозяйствам, из которых 62% получили поддержку именно в Таллинне.

Максимальный размер выплаты составлял до 1200 евро на семью.

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