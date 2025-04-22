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Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против восьми российских медиа

19:51, 22 апреля 2025
Андрей Ермак приветствовал решение Швейцарии ввести санкции против российских СМИ.
Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против восьми российских медиа
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Федеральный департамент экономики Швейцарии объявил о введении ограничений в отношении восьми российских средств массовой информации. Решение принято в рамках присоединения к санкционному пакету Европейского Союза, говорится в заявлении правительства, обнародованном во вторник.

«Восемь организаций были добавлены в Приложение 25, а существующие записи по 158 лицам и организациям в Приложении 8 были обновлены», - сообщили в департаменте.

Новые ограничения вступят в силу в среду, 23 апреля.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак приветствовал решение Швейцарии. В своем комментарии он отметил: «российская пропаганда и дезинформация - часть военной машины рф, и так же ответственна за войну против Украины. Продолжаем работать над санкционным треком вместе с международными партнерами».

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ЕС СМИ Швейцария

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