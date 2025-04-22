Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти восьми російських медіа

Андрій Єрмак привітав рішення Швейцарії запровадити санкції проти російських ЗМІ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральний департамент економіки Швейцарії оголосив про запровадження обмежень щодо восьми російських засобів масової інформації. Рішення ухвалено у рамках приєднання до санкційного пакету Європейського Союзу, йдеться у заяві уряду, оприлюдненій у вівторок.

«Вісім організацій були додані до Додатку 25, а існуючі записи щодо 158 осіб та організацій у Додатку 8 були оновлені», – повідомили в департаменті.

Нові обмеження набудуть чинності в середу, 23 квітня.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак привітав рішення Швейцарії. У своєму коментарі він зазначив: «російська пропаганда та дезінформація - частина військової машини рф, і так само відповідальна за війну проти України. Продовжуємо працювати над санкційним треком разом із міжнародними партнерами».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.