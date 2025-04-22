Загадковий борт над Львівщиною та Вінниччиною – у Повітряних силах пояснили ситуацію

У небі над Україною зафіксували військовий Ан-26.

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21 квітня користувачі сервісу Flightradar24 помітили над Україною літак із позивним WELCOM, що не мав публічних реєстраційних даних. Повітряне судно здійснювало політ над Львівщиною та Вінниччиною.

Як пояснив «Українській правді» начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, йдеться про військово-транспортний літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України.

За його словами, борт виконує певне завдання, подробиць якого не розголошують.

«Цей літак виконує певні завдання», — зазначив Ігнат. — «Загалом щодня в повітряному просторі України десятки літаків та гелікоптерів різних типів виконують завдання, як бойові, так і спеціальні, а також тренувальні польоти».

Те, що борт видно у Flightradar24, пов’язано з активованим на ньому транспондером — пристроєм, який передає сигнал про місцезнаходження літака.

Фото: Українська правда

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