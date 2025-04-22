Загадочный борт над Львовской и Винницкой областями – в Воздушных силах объяснили ситуацию

В небе над Украиной зафиксировали военный Ан-26.

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21 апреля пользователи сервиса Flightradar24 заметили над Украиной самолет с позывным WELCOM, который не имел публичных регистрационных данных. Воздушное судно совершало полет над Львовской и Винницкой областями.

Как пояснил «Украинской правде» начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, речь идет о военно-транспортном самолете Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

По его словам, борт выполняет определенное задание, подробности которого не разглашаются.

«Этот самолет выполняет определенные задачи», - отметил Игнат, - «В целом ежедневно в воздушном пространстве Украины десятки самолетов и вертолетов различных типов выполняют задачи, как боевые, так и специальные, а также тренировочные полеты».

То, что борт видно в Flightradar24, связано с активированным на нем транспондером - устройством, которое передает сигнал о местонахождении самолета.

Фото: Украинская правда

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