Практика судов
  1. В Украине

Загадочный борт над Львовской и Винницкой областями – в Воздушных силах объяснили ситуацию

19:15, 22 апреля 2025
В небе над Украиной зафиксировали военный Ан-26.
Загадочный борт над Львовской и Винницкой областями – в Воздушных силах объяснили ситуацию
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

21 апреля пользователи сервиса Flightradar24 заметили над Украиной самолет с позывным WELCOM, который не имел публичных регистрационных данных. Воздушное судно совершало полет над Львовской и Винницкой областями.

Как пояснил «Украинской правде» начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, речь идет о военно-транспортном самолете Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

По его словам, борт выполняет определенное задание, подробности которого не разглашаются.

«Этот самолет выполняет определенные задачи», - отметил Игнат, - «В целом ежедневно в воздушном пространстве Украины десятки самолетов и вертолетов различных типов выполняют задачи, как боевые, так и специальные, а также тренировочные полеты».

То, что борт видно в Flightradar24, связано с активированным на нем транспондером - устройством, которое передает сигнал о местонахождении самолета.

Фото: Украинская правда

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

авиация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Приложение Резерв+ теперь будет отправлять push-уведомления о розыске

Резерв+ будет отправлять push-уведомления, если вас объявили в розыск или сняли с него – Черногоренко отметила, что «это про уважение к людям».

Жалобы ВККС на действия ГБР поставили на паузу – решения Высшего совета правосудия пока нет

Высший совет правосудия решил пока что не давать оценку событиям вокруг ВККС, а руководство Комиссии хочет, чтобы обращения ВККС рассматривались без трансляции.

Верховный Суд объяснил, каких признаков достаточно для признания деятельности иностранной компании постоянным представительством, что означает необходимость уплаты налогов в Украине

Достаточно установить регулярный характер ее хозяйственной деятельности через представителей, которые заключают сделки и выполняют ключевые функции на территории Украины.

Верховный Суд разъяснил, зависит ли право частного исполнителя на получение основного вознаграждения от нахождения на исполнении постановления государственного исполнителя о взыскании исполнительного сбора

В случаях, когда взыскатель самостоятельно передает исполнительный документ на исполнение частному исполнителю после того, как государственный исполнитель уже начал взыскание исполнительного сбора, последнее исполнительное производство подлежит завершению.

Внутренне перемещенное лицо находилось за границей более 30 дней – Верховный Суд разъяснил, утратило ли оно право на выплату пособия на проживание после возвращения в Украину

Верховный Суд указал условия, при которых выплата пособия на проживание внутренне перемещенным лицам не продлевается в случае выезда за границу.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Мельничук
    Володимир Мельничук
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду