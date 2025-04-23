Естонія припиняє виплати на оренду житла для українських біженців

Таллінн завершує програму компенсації за оренду для українських біженців з травня.

Фото: ЕРА

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У столиці Естонії Таллінні з травня завершиться програма, за якою українські біженці, що отримали тимчасовий захист, могли отримати компенсацію за оренду житла та послуги перекладача. Про це повідомив естонський мовник ERR.

Раніше така допомога надавалася одноразово, щоб біженці могли самостійно знайти постійне житло в Естонії. Тепер підхід до підтримки змінюється.

«Підтримка не зникає, а стає більш цільовою та стабільною», — пояснила Лійс Палоотс, керівниця відділу міграції Департаменту соціального страхування. За її словами, країна поступово повертається до звичної моделі, за якої допомогу отримують насамперед ті, хто не має підтримки в Естонії, подає заяву на міжнародний або тимчасовий захист і проживає в державних центрах розміщення.

Палоотс також зазначила, що після рішення Таллінна аналогічні домовленості можуть бути переглянуті і в інших місцевих громадах, щоб уніфікувати принципи надання допомоги по всій країні. Це дозволить забезпечити однаковий доступ до підтримки незалежно від місця проживання біженців.

З червня 2022 року, відколи діє ця програма, компенсацію за оренду отримали майже 11 тисяч українських родин. Лише у 2024 році таку допомогу надали 1710 домогосподарствам, з яких 62% отримали підтримку саме в Таллінні.

Максимальний розмір виплати складав до 1200 євро на родину.

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