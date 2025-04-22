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Україна не визнає юридично окупацію Криму – Зеленський

19:59, 22 квітня 2025
За словами Президента України, Росія хоче затягнути війну, обговорюючи Крим.
Україна не визнає юридично окупацію Криму – Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає юридично окупацію Криму Росією, оскільки це суперечить Конституції та суверенітету країни. Про це він повідомив 22 квітня під час спілкування з журналістами.

«Україна не визнає юридично окупацію Криму. Це наша територія, територія народу України. Ми не маємо про що говорити на цю тему — це поза нашою Конституцією», — зазначив Зеленський.

Президент пояснив, що обговорення питання Криму та інших тимчасово окупованих Росією територій лише сприяє затягуванню війни. «Як тільки ми починаємо говорити про Крим, про наші суверенні території, ми заходимо в формат затягування війни — саме цього хоче Росія. Ми вже 12-й рік воюємо. Це і є відповідь на питання, чи можна з Росією домовитись по територіях», — сказав він, додавши, що Україна вже 12 років веде війну, і це є відповіддю на питання про можливість домовленості з Росією.

Зеленський підкреслив, що швидко домовитися з Росією неможливо, і без тиску з боку міжнародної спільноти, зокрема США, результату досягти не вдасться. «Тиск потрібен всього світу, передусім Америки», — наголосив президент. Він також згадав, що Україна підтримала ініціативу президента Трампа щодо безумовного припинення вогню, але спроба «домовитися про все одразу в один день» не принесе успіху.

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росія Крим Володимир Зеленський

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