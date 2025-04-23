На Днепропетровщине семь человек погибли в результате дроновой атаки

В Марганце погибли 7 человек, еще 6 получили ранения.

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Враг атаковал дроном-камикадзе Марганец на Днепропетровщине, в результате чего погибли семь человек, еще шесть — пострадали. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его данным, противовоздушная оборона ночью сбила четыре вражеских беспилотника над областью.

Также из-за российской атаки горело аграрное предприятие и пострадали 2 человека в Синельниковском районе.

Кроме того, ночью РФ массированно атаковала шахедами Харьков, Одессу и Полтаву. Во всех городах разгорелись масштабные пожары, повреждены гражданские объекты. В Одессе пострадали два человека, в Полтаве - шестеро.

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