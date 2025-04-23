На Дніпропетровщині семеро людей загинули внаслідок дронової атаки

У Марганці загинули 7 людей, ще 6 отримали поранення.

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ворог атакував дроном-камікадзе Марганець на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинули семеро людей, ще шість — постраждали. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його даними, протиповітряна оборона вночі збила чотири ворожі безпілотники над областю.

ОНОВЛЕНО: За даними прокуратури, кількість загиблих зросла до 9, ще 32 людини отримали травми. Сильних пошкоджень зазнав автобус.

Також через російську атаку горіло аграрне підприємство і постраждали 2 людини у Синельниківському районі.

Крім цього, вночі РФ масовано атакувала шахедами Харків, Одесу та Полтаву. В усіх містах спалахнули масштабні пожежі, пошкоджені цивільні об'єкти. В Одесі постраждали двоє людей, у Полтаві - шестеро.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.