Зміна назв судів після декомунізації та дерусифікації – алгоритм дій для ДСА, керівників апаратів та голів судів

Таблички з новими назвами 103 місцевих загальних суддів повинні з’явитися на будівлях судів вже у травні.

Джерело фото: poltava.to

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Державна судова адміністрація розіслала наказ в. о. голови ДСА Максима Пампури від 17 квітня 2025 року стосовно алгоритму дій під час процесу перейменування місцевих загальних судів внаслідок декомунізації та дерусифікації їх назв.

Відповідний наказ був виданий у зв’язку з набранням чинності 25 квітня 2025 року змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» в частині зміни назв 103 місцевих загальних судів (Закон № 4273-IX від 26 лютого 2025 року).

Наказ в. о. голови ДСА набирає чинності одночасно із набранням чинності Законом 4273-IX.

Відтак, протягом найближчих тижнів (максимум – місяців), з назв судів повинні зникнути усі згадки про радянське минуле («ленінські», «дзержинські», «жовтневі», «кіровські», «червоноармійські» тощо), а також прив’язки до російських та радянських «імперських» топонімів («московський», «суворовський», «самарський», «южноукраїнський», «дніпропетровський» тощо).

Зазначимо, що відповідно до Закону, будуть змінені назви судів в межах кордонів України 1991 року.

З новими назвами 103 місцевих загальних судів можна ознайомитися за посиланням.

Відповідно до затвердженого Плану заходів, алгоритм дій для ДСА, ТУ ДСА та судів є наступним:

1. Юридичне управління ДСА протягом п’яти робочих днів з дня видання наказу звертається до Міністерства юстиції для вирішення питання внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно судів, діяльність яких припинена та які знаходяться на тимчасово окупованій території.

2. Управління ДСА з питань персоналу протягом десяти календарних днів з моменту набрання чинності наказу забезпечує приведення у відповідність до вже нового законодавства наказів ДСА, виданих у зв’язку з утворенням у 2017 році 205 окружних судів (вказані суди так і не розпочали свою процесуальну діяльність).

3. Голови судів або голови комісій з реорганізації у строк не пізніше п’яти робочих днів з дня набрання чинності Закону № 4273-IX – 25 квітня 2025 року, вживають заходів для державної реєстрації змін до відомостей про суд (в частині найменування юридичної особи), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4. Протягом одного місяця після вчинення дій щодо державної реєстрації змін до відомостей про місцеві загальні суди, керівники апаратів судів повинні забезпечити підготовку матеріалів щодо виготовлення посвідчень суддів з судів, назви яких змінені.

5. Протягом чотирьох місяців після вчинення дій щодо державної реєстрації змін до відомостей про місцеві загальні суди, керівники апаратів судів та ТУ ДСА мають вжити заходів щодо забезпечення підготовки матеріалів стосовно виготовлення посвідчень працівників апаратів судів, назви яких змінені.

6. Протягом десяти робочих днів після вчинення дій щодо державної реєстрації змін до відомостей про місцеві загальні суди, керівники апаратів судів повинні забезпечити внесення відповідних записів до трудових книжок суддів, працівників апаратів судів, назви яких змінені.

7. Протягом десяти робочих днів після вчинення дій щодо державної реєстрації змін до відомостей про місцеві загальні суди, ТУ ДСА мають вжити заходів щодо зміни назв судів в автоматизованій системі "Юридичні особи".

8. Голови судів, керівники апаратів судів, ТУ ДСА протягом десяти робочих днів після вчинення дій щодо державної реєстрації змін до відомостей про місцеві загальні суди, мають вжити заходів щодо заміни вивісок фасадних з назвою суду, гербових печаток, штампів та бланків із зазначенням нової назви суду.

9. Головам судів, головам комісій з реорганізації протягом десяти робочих днів після вчинення дій щодо державної реєстрації змін до відомостей про місцеві загальні суди необхідно вжити заходів щодо внесення змін до договорів (укладення договорів) стосовно підключення до системи дистанційного обслуговування "Клієнт казначейства - Казначейство".

10. Протягом десяти робочих днів після набрання чинності Закону № 4273-ІХ, керівники апаратів судів, ТУ ДСА, ДП ІСС, повинні вжити заходів щодо зміни назв судів на веб-сайтах місцевих загальних судів, електронних адресах цих судів, веб-сайтах територіальних управлінь ДСА України, ДСА України та Судової влади України, залишивши доменні імена і адреси електронної пошти без змін.

11. Протягом п'яти робочих днів після вчинення дій щодо державної реєстрації змін до відомостей про місцеві загальні суди, керівники апаратів судів та ТУ ДСА повинні надіслати інформацію про внесені зміни до ДП "Інформаційні судові системи" та вжити заходів щодо зміни назв судів у Базах даних та довідниках програмного забезпечення, а ДП ІСС протягом десяти днів після отримання інформації від голів судів та ТУ ДСА повинно внести відповідні зміни в довідниках програмного забезпечення.

12. Голови судів та режимно-секретні органи судів протягом двох місяців після вчинення дій щодо державної реєстрації змін до відомостей про місцеві загальні суди повинні забезпечити переоформлення спеціального дозволу судам, в складі яких є режимно-секретні органи.

З повним текстом наказу в. о. голови ДСА та Планом заходів щодо перейменування судів можна ознайомитися нижче:

Нагадаємо, що 2 березня Верховна Рада ухвалила в цілому закон про перейменування судів. 25 березня закон підписав президент Володимир Зеленський.

Автор В’ячеслав Хрипун

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