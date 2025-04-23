Изменение названий судов после декоммунизации и дерусификации – алгоритм действий для ГСА, руководителей аппаратов и председателей судов

Таблички с новыми названиями 103 местных общих судей должны появиться на зданиях судов уже в мае.

Источник фото: poltava.to

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Государственная судебная администрация разослала приказ и. о. председателя ГСА Максима Пампуры от 17 апреля 2025 года относительно алгоритма действий во время процесса переименования местных общих судов вследствие декоммунизации и дерусификации их названий.

Соответствующий приказ был издан в связи со вступлением в силу 25 апреля 2025 года изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» в части изменения названий 103 местных общих судов (Закон № 4273-IX от 26 февраля 2025 года).

Приказ и. о. председателя ГСА вступает в силу одновременно со вступлением в силу Закона 4273-IX.

Таким образом, в течение ближайших недель (максимум – месяцев), из названий судов должны исчезнуть все упоминания о советском прошлом («ленинские», «дзержинские», «октябрьские», «кировские», «красноармейские» и т.д.), а также привязки к российским и советским «имперским» топонимам («самарский», «южноукраинский», «днепропетровский» и т. п.).

Отметим, что согласно Закону будут изменены названия судов в пределах границ Украины 1991 года.

С новыми названиями 103 местных общих судов можно ознакомиться по ссылке.

Согласно утвержденному Плану мероприятий, алгоритм действий для ГСА, ТУ ГСА и судов является следующим:

1. Юридическое управление ГСА в течение пяти рабочих дней со дня издания приказа обращается в Министерство юстиции для решения вопроса о внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований в отношении судов, деятельность которых прекращена и находятся на временно оккупированной территории.

2. Управление ГСА по вопросам персонала в течение десяти календарных дней с момента вступления приказа в силу обеспечивает приведение в соответствие с уже новым законодательством приказов ГСА, изданных в связи с образованием в 2017 году 205 окружных судов (указанные суды так и не начали свою процессуальную деятельность).

3. Председатели судов или председатели комиссий по реорганизации, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня вступления в силу Закона № 4273-IX - 25 апреля 2025 года, принимают меры для государственной регистрации изменений данных о суде (в части наименования юридического лица), содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

4. В течение одного месяца после совершения действий по государственной регистрации изменений в сведения о местных общих судах, руководители аппаратов судов должны обеспечить подготовку материалов для изготовления удостоверений судей из судов, названия которых изменены.

5. В течение четырех месяцев после совершения действий по государственной регистрации изменений в данные о местных общих судах, руководители аппаратов судов и ТУ ГСА должны принять меры по обеспечению подготовки материалов для изготовления удостоверений работников аппаратов судов, названия которых изменены.

6. В течение десяти рабочих дней после совершения действий по государственной регистрации изменений в данные о местных общих судах, руководители аппаратов судов должны обеспечить внесение соответствующих записей в трудовые книжки судей, работников аппаратов судов, названия которых изменены.

7. В течение десяти рабочих дней после совершения действий по государственной регистрации изменений в сведения о местных общих судах, ТУ ГСА должны принять меры по изменению названий судов в автоматизированной системе "Юридические лица".

8. Председатели судов, руководители аппаратов судов, ТУ ГСА в течение десяти рабочих дней после совершения действий по государственной регистрации изменений в сведения о местных общих судах, должны принять меры по замене вывесок фасадных с названием суда, гербовых печатей, штампов и бланков с указанием нового названия суда.

9. Председателям судов, председателям комиссий по реорганизации в течение десяти рабочих дней после совершения действий по государственной регистрации изменений в данные о местных общих судах необходимо принять меры по внесению изменений в договоры (заключение договоров) относительно подключения к системе дистанционного обслуживания "Клиент казначейства - Казначейство".

10. В течение пяти рабочих дней после совершения действий по государственной регистрации изменений в сведения о местных общих судах, руководители аппаратов судов и ТУ ГСА должны направить информацию о внесенных изменениях в ГП "Информационные судебные системы" и принять меры по изменению названий судов в Базах данных и справочниках программного обеспечения, а ГП «ИСС» в течение десяти дней после получения информации от председателей судов и ТУ ГСА должно внести соответствующие изменения в справочниках программного обеспечения.

11. Председатели судов и режимно-секретные органы судов в течение двух месяцев после совершения действий по государственной регистрации изменений в сведения о местных общих судах должны обеспечить переоформление специального разрешения судам, в составе которых есть режимно-секретные органы.

12. В течение десяти рабочих дней после вступления в силу Закона № 4273-ІХ, руководители аппаратов судов, ТУ ГСА, ГП ИСС, должны принять меры по изменению названий судов на веб-сайтах местных общих судов, электронных адресах этих судов, веб-сайтах территориальных управлений ГСА Украины, Судебной власти Украины, оставив доменные имена и адреса электронной почты без изменений.

С полным текстом приказа и. о. председателя ГСА и Планом мер по переименованию судов можно ознакомиться ниже:

Напомним, что 2 марта Верховная Рада приняла в целом закон о переименовании судов. 25 марта закон подписал президент Владимир Зеленский.

Автор Вячеслав Хрипун

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