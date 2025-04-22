Інспектора Департаменту земельних ресурсів КМДА затримали за хабар у $15 тисяч

Чиновник КМДА затриманий за вимагання хабаря за продовження оренди землі.

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Правоохоронці затримали головного інспектора Департаменту земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації, який вимагав від орендаря земельної ділянки хабар у розмірі 15 тисяч доларів США за продовження оренди на 10 років. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Згідно з інформацією Ткаченка, хабар був отриманий під час виконання службових обов'язків. Він підкреслив, що чиновник, намагаючись продовжити свою діяльність без покарання, навіть не боїться брати хабарі прямо на робочому місці.

«Непокаране зло продовжує вірити у свою безкарність. І навіть не лякається брати хабарі на робочому місці» — зазначив Ткаченко у своїй заяві. Він також наголосив на необхідності створення комфортних умов для розвитку бізнесу в столиці та боротьбі з корупцією.

Ткаченко висловив обурення, зазначивши, що корупційні схеми в КМДА, зокрема в Департаменті земельних ресурсів, не нові, нагадавши про «туалетні схеми». Він також підкреслив, що в місті необхідні реальні дії, звільнення корумпованих чиновників і забезпечення прозорості у діяльності органів влади.

«Економічна безпека — важлива складова розвитку міста, особливо під час воєнного стану, коли важлива кожна гривня», — додав Ткаченко.

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